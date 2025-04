Veelbesproken toptennisster laat clash met Nederland in Billie Jean King Cup gaan

Een aderlating voor de clash tussen Nederland en Engeland in de Billie Jean King Cup. De 22-jarige Britse toptennisster Emma Raducanu is er niet bij. Na een turbulente periode heeft ze rust nodig, zo geeft ze aan.

Raducanu won als tiener de US Open in 2021, maar wist vervolgens niet écht door te breken. Ze kampte met de nodige problemen en versleet al haar zevende coach in haar prille carrière. Onlangs kwam ze in het nieuws vanwege een ander vervelend moment.

Stalker in Dubai

Ze had namelijk last van een stalker tijdens een toernooi in Dubai, anderhalve maand geleden. Tijdens de wedstrijd barstte ze in huilen uit en leek ze zich op de baan te verstoppen. Het zorgde voor de nodige fysieke en mentale problemen bij haar.

Plots reikte ze vorige week tot de kwartfinale van de Miami Open, haar beste prestatie in tijden. Het ietwat onverwachte succes eiste haar rol, want ze neemt nu noodgedwongen wat gas terug. "Je mist het altijd als een speelster van haar kwaliteit er niet bij is", aldus teamcaptain Anne Keothavong.

Ook Nederlandse afwezige

Het is de tweede afzegging voor het duel in korte tijd. Namens Nederland doet Arantxa Rus niet mee. De Nederlandse nummer 91 van de wereldranglijst kiest voor haar eigen individuele carrière. Een jaar geleden deed ze dat ook, maar toen liet ze het zeer plotseling weten en resulteerde het in een relletje in de tenniswereld. Dat is nu niet het geval omdat Rus eerder al aangaf dat ze mogelijk niet meedeed.

Nederland speelt op 10 april in Den Haag tegen Duitsland en op 12 april tegen Groot-Brittannië. De Nederlandse tennissters willen uiteraard winnen, want zo dwingen ze een plek voor de finalewedstrijden in november af.