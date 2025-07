Iga Swiatek liet er op Wimbledon geen misverstand over bestaan wie de beste is. De toptennisster klopte in de finale Amanda Anisimova zo dik als maar kan: 6-0 6-0. Het enorme prijzengeld komt de Poolse dubbel en dwars toe.

Swiatek verbrak diverse records de afgelopen twee weken. Het is voor het eerst dat de vrouwenfinale op Wimbledon eindigt met een dubbele bagel: tweemaal 6-0.

Ook is Swiatek deze eeuw de speelster die bij Wimbledon het laagste aantal games afstond op weg naar de titel. De zesvoudig grandslamkampioene verloor 35 games in zeven duels. Tot nu toe had Venus Williams dat record in handen, met 39 verloren games in 2001.

Prijzengeld voor Iga Swiatek op Wimbleddon 2025

Met haar eindzege in Londen sleept Iga Swiatek 3 miljoen pond binnen. Dat komt met de huidige wisselkoers neer op 3,46 miljoen euro.

Ook bij de mannen krijgt de winnaar van het enkelspel 3 miljoen pond. In 2007 werd het prijzengeld voor mannen en vrouwen gelijk getrokken bij Wimbledon. Ook is het bedrag heel snel flink gestegen. In 2010 was het nog 1 miljoen pond per winnaar.

Dit fraaie bedrag komt bovenop de klappers die Swiatek al heeft gemaakt. Voor vandaag stond de teller qua prijzengeld bij de Poolse op 36,3 miljoen dollar, blijkt uit een overzicht van de site WTATennis.com. Dat is 31,1 miljoen euro.

Ondanks dat Swiatek niet op de kleintjes hoeft te letten, werd ze eerder dit toernooi 'betrapt' op het stelen van Wimbledon-handdoeken. Na haar overwinning in de kwartfinale op Liudmila Samsonova was te zien hoe Swiatek een ballenjongen aanspoorde om wat handdoeken voor haar te regelen. Die stopte ze vervolgens onder toeziend oog van miljoen kijkers in haar tennistas, aangezien de cameraman op een halve meter van haar stond te filmen. Swiatek zag dat en stopte haar vinger voor haar mond om te zeggen dat mensen het stil moeten houden.

"De Wimbledon-handdoeken zijn van de beste kwaliteit nadat je ze gewassen hebt. Ik gebruik ze dagelijks in Warschau, dus ik kan ze van harte aanbevelen", zo verdedigde ze haar gretigheid om de dingen mee te nemen.

I do the same with those little packets of biscuits you get in your hotel room… 🤫@clarebalding and @BBCSport throwing shade on @iga_swiatek’s elite-level towel theft: pic.twitter.com/6SCIk1LEHw — Andrew Burdett (@Burdett) July 10, 2025

