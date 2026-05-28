Voor Hailey Baptiste is Roland Garros uitgemond in een groot drama. In de tweede ronde tegen Xiyu Wang kwam ze heel ongelukkig terecht en moest ze opgeven. Waarschijnlijk heeft ze een ernstige blessure opgelopen en de reactie sprak dan ook boekdelen.

Op Roland Garros zagen we al tennissers die moeite hadden met de hitte. Ook was er Jakub Mensik, die na zijn overwinning op de grond viel en vanwege de kramp niet meer op kon staan. Maar de grootste pechvogel bij de vrouwen is vooralsnog Haily Baptiste.

Zij liep woensdag een op het oog zeer ernstige knieblessure op. Dat gebeurde in de eerste set van haar partij in de tweede ronde. Bij een 5-4 achterstand ging het helemaal is.

Awful scenes at Roland Garros 💔



Hailey Baptiste is forced to retire after she fell down.



She immediately started yelling out in pain and grabbing her leg/ankle.



She's been playing the tennis of her life lately...



She got rolled off in a wheelchair.



Life can be so cruel.… pic.twitter.com/FfCft3UkIX — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 27, 2026

Tranen bij Hailey Baptiste

Tegenstander Xiyu Wang speelde een bal waardoor Baptiste, die onlangs in Madrid nog won van Aryna Sabalenka, naar achter moest om de bal terug te slaan. Daar ging het fout. De 24-jarige sloeg de bal weliswaar terug, maar kwam met haar linkervoet ongelukkig terecht. Met veel pijn belandde ze huilend op de grond.

Meteen was duidelijk dat het om een serieuze blessure ging, mede door de heftige reactie van Baptiste zelf. De 24-jarige tennisster kon echter nog steeds niet op haar been staan en bleef snikken terwijl ze sprak met de fysiotherapeut, de umpire en de hoofdscheidsrechter van het toernooi. Ook Wang bekommerde zich om de Amerikaanse. Uiteindelijk moest ze in een rolstoel de baan verlaten. Uiteraard werd de wedstrijd niet uitgespeeld en ging de zege naar haar opponente.

Prayers up to Hailey Baptiste she severely injured that left leg/knee 💔💔💔 pic.twitter.com/ZDZoK0rG8E — Gio (@jsmove7) May 27, 2026

Winst op oud-winnares

De als 26e geplaatste Baptiste hoopte op meer in de Franse hoofdstad. Vorig jaar bereikte ze de vierde ronde op het gemalen baksteen van Roland Garros. Dat is tot nog toe haar beste prestatie ooit op een grandslamtoernooi. In de eerste ronde won Baptiste na een thriller nog van de Tsjechische Barbora Krejcikova, de winnares van 2021.

Volg via onze tennispagina het laatste nieuws over Roland Garros, lees meer over het veelbesproken prijzengeld, raadpleeg de tv-gids en bekijk het programma en de uitslagen van het tweede grandslamtoernooi van het jaar.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover