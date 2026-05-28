Het rommelt maar weer eens achter de schermen op Roland Garros. Na de felle discussies over het prijzengeld is er nu een rel ontstaan over de avondsessies op het centre court. De vrouwelijke tennissters worden namelijk constant gepasseerd door de organisatie en daardoor is er zelfs een meeting geweest om de situatie aan te kaarten.

Jarenlang was er op het tweede grandslamtoernooi van het jaar één sessie op het centre court, maar in 2021 besloot Roland Garros het roer om te gooien en zowel een middag- als een avondsessie te houden. Op die manier kunnen ze natuurlijk meer tickets verkopen, maar ook kunnen de televisiezenders daarmee in de avond op een vast tijdstip tennis uitzenden.

Mannen winnen van de vrouwen

Waar andere grandslamtoernooien als de Australian Open en de US Open in de avondsessie twee partijen plannen en die eerlijk verdelen tussen de mannen en de vrouwen, kiest Roland Garros slechts voor één duel. Dat is al jaren onderwerp van discussie, want daardoor moet het toernooi elke dag kiezen of het voor een wedstrijd bij de mannen of de vrouwen gaat.

Precies dat zorgt voor onrust, want eigenlijk winnen de mannen het dan altijd. Bij liefst 46 van de vijftig avondsessies werd er voor een herenduel gekozen. De laatste twee jaar kregen de vrouwen ondanks dat tv-zenders daar in enkele gevallen voor lobbyden zelfs geen enkele keer een avondpartij. Daardoor is de partij tussen Aryna Sabalenka en Sloane Stephens uit 2023 nog altijd de laatste vrouwenpartij in de avond in Parijs.

De organisatie verdedigt zich telkens met het argument dat de mannen meer sets spelen en dat de fans daardoor meer waar voor hun geld krijgen. Ook bij de huidige edities is dat terug te zien, want donderdag wordt er voor de vijfde dag op rij voor een mannenpartij gekozen.

WTA gaat gesprek aan met organisatie

Bij de vrouwelijke speelsters groeit de onvrede echter over dat zij nooit de kans krijgen om op primetime te spelen in Parijs. Tennisbond WTA, waarbij de speelsters zijn aangesloten, heeft de situatie volgens The Athletic dan ook aangekaart bij de organisatie. Voorzitter Valerie Camillo vroeg een meeting aan met ex-proftennisster Amelie Mauresmo, die momenteel toernooidirecteur is in Parijs.

"De twee hebben een open en productief gesprek gehad", schreef de WTA in een statement aan het medium. "Tijdens de meeting heeft Valerie het plannen van de vrouwenpartijen in de avondsessie aangekaart. In de laatste vijf jaar werd er in de vijftig avondsessies slechts vier keer een vrouwenpartij gespeeld, waarvan nul in de afgelopen twee jaar."

Rel over prijzengeld

In aanloop naar het toernooi was er ook al veel te doen om het prijzengeld op Roland Garros. De spelers krijgen namelijk ongeveer vijftien procent van de opbrengsten van het toernooi, maar vinden dat te weinig. Zij willen 22 procent. Onder meer Sabalenka en Jannik Sinner ondertekenden een brief waarin ze hun onvrede uiten. Als protest beperkte een aantal spelers de tijd met de media op de persdag tot vijftien minuten.

