Novak Djokovic boekte woensdag een relatief eenvoudige overwinning op de Fransman Valentin Rocher, maar was niet te spreken over de omstandigheden in Parijs. Na afloop haalde de Servische wereldtopper uit.

Op het moment dat Djokovic won van Rocher, met 3-1 in sets, was het kwik in Parijs tot boven de dertig graden Celsius gestegen. Dat maakte het een zeer zware en vermoeiende wedstrijd. De Servische toptennisser vond na afloop dan ook dat er ingegrepen had moeten worden. Vooral ook nadat Djokovic veel van zijn collega's zag lijden onder de Franse zon.

'Niet eerlijk'

Eerder was het onder meer al Casper Ruud die na een marathonpartij aangaf het gevoel van 'een hitteberoerte' te hebben. Ook stortte de Tsjechische Jakub Mensik woensdag ter aarde, nadat hij een monsterduel dat liefst vijf uur duurde winnen had afgesloten. De zorgen rond de fysieke toestand van de diverse tennissers in Parijs raakt ook Djokovic.

De drievoudig winnaar van Roland Garros vroeg zich na afloop af of de regels in Parijs wel worden nagestreefd. "Oké, het klopt dat ze een regel hebben. Maar wat is die regel dan?", vroeg de 39-jarige Serviër zich af. "Weer zo'n indexformule? Ik weet het niet, het is altijd een discussie, denk ik. Maar als je één dak sluit en alle anderen wel gewoon moeten spelen in de zon... Dat is ook niet eerlijk."

Regels naleven

"Waarom zou je het centre court sluiten terwijl iedereen in de hitte moet spelen?", aldus een geïrriteerde Djokovic. "Daar ben ik het niet mee eens, hoewel het voor mij natuurlijk geweldig zou zijn als ik op centre court speel en het dak gesloten is op zo'n warme dag." In de schaduw van het stadion vielen de temperaturen nog enigszins mee.

Australian Open

Een oplossing heeft hij wel, geïnspireerd op vergelijkbare situaties op de Australian Open. Daar is het ook vaak erg warm. "In Australië hebben we meegemaakt dat er in de afgelopen jaren uitstel kwam, van enkele uren, totdat de bovenste grens die de regels overschreed niet meer gehaald werd. Ik vind dat eerlijk", besluit hij. De nummer vier van de ATP-ranking komt vrijdag weer in actie tegen de Braziliaan Joao Fonseca.

