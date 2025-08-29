Er is veel te doen om de felle ruzie die uitbrak op de US Open tussen Jelena Ostapenko en Taylor Townsend. Inmiddels hebben meerdere tennissters gereageerd op het voorval, waaronder de Japanse Naomi Osaka.

Osaka heeft hard uitgehaald naar Ostapenko na haar woede-uitbarsting. De 28-jarige Letse verloor in de tweede ronde met 7-5, 6-1 van Townsend en ging vervolgens volledig door het lint. Ze noemde haar tegenstander 'respectloos' en ze beschuldigde haar van een gebrek aan klasse en opvoeding.

'Een van de ergste dingen'

Deze actie schoot totaal in het verkeerde keelgat bij Osaka. "Ik denk dat dit overduidelijk een van de ergste dingen is die je kunt zeggen tegen een zwarte tennisster in een overwegend witte sport", zo opperde ze. "Ik ken Taylor en weet hoe hard ze heeft gewerkt en hoe slim ze is, dus ze is allesbehalve onopgevoed of iets dergelijks", voegde de Japanse daaraan toe.

Ze vervolgde: "Als je me echt vraagt naar de geschiedenis van Ostapenko, denk ik niet dat dit het gekste is wat ze ooit heeft gezegd. Ik zal eerlijk zijn. Ik vind de uitspraak ongepast. Ik weet niet of ze de geschiedenis hiervan in Amerika kent, maar ik weet zeker dat ze het nooit meer in haar leven zal zeggen. Het was gewoon verschrikkelijk."

Aryna Sabalenka

Ook de nummer één van de wereld, Aryna Sabalenka, reageerde na haar overwinning in de tweede ronde op het incident. Ze onthulde dat ze na de ruzie met Ostapenko had gesproken.

"Ze is een aardige meid", zei Sabalenka. "Maar ze was volledig de weg kwijt. Het is moeilijk. Ik hoop dat ze zich op een dag realiseert wat er gebeurt. Ik denk dat ze problemen heeft in haar leven. Ze moet dealen met moeilijkheden buiten het tennis en dat maakt haar een labiel persoon."

