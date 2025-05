Toptennisster stormt direct na wedstrijd naar prullenbak om opmerkelijke reden

De Amerikaanse tennisster Peyton Stearns is letterlijk tot het gaatje gegaan. In een knappe wedstrijd tijdens de Italian Open in Rome won ze van Naomi Osaka: 6-4 3-6 7-6 (4). Direct na de wedstrijd haast ze zich naar de prullenbak.

Het klimaat in Italië zal Stearns niet helemaal liggen. De 23-jarige nummer 32 van de wereld moest tweemaal overgeven in het duel met de populaire Japanse tennisster. Op beelden is te zien hoe de Amerikaanse met duidelijk ongemak richting de prullenbak naast de baan loopt.

De twee toepasselijk geplaatste grote gele tennisballen blokkeren het zicht van de camera, maar het is overduidelijk dat Stearns niet even een kauwgompje in de prullenbak spuugt. Volgens The Tennis Letter moest ze ook al overgeven voor de tiebreak in de derde set.

'Ik voelde mij niet zo goed'

In het interview na de gewonnen wedstrijd bevestigde Stearns de lastige omstandigheden. "Ik denk dat ik in de tiebreak gewoon probeerde niet over te geven midden op het veld. Ik voelde me niet zo goed. Ik heb diep moeten gaan. Het is langgeleden dat ik zó diep ben gegaan."

Ondanks haar fysieke gesteldheid, plaatst ze zich wel voor de kwartfinale van het Masterstoernooi. Het is pas de tweede keer dat dit haar lukt. In de kwartfinale speelt ze tegen landgenote Danielle Collins of de Oekraïense Elina Svitolina. Door de overwinning stijgt ze naar haar hoogste positie ooit op de wereldranglijst.

Suzan Lamens

Suzan Lamens was de beste Nederlandse tennisster in het hoofdtoernooi van Rome. Zij won in de eerste ronde van de Mexicaanse Renata Zarazúa, maar moest in de tweede ronde haar meerdere erkennen tegenover de Zuiderbuur Elise Mertens: 6-3, 2-6, 3-6.

Lamens staat 63ste op de wereldranglijst en is daarmee de beste Nederlandse tennisster van de wereld. Arantxa Rus, ooit nummer 41 van de wereld, is teruggezakt naar positie 97. Rus verloor als qualifier in de eerste ronde van de Amerikaanse Katie Volynets: 6-3 6-3.