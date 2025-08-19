Suzan Lamens heeft in het laatste toernooi voor de US Open direct verloren. De Nederlandse toptennisster werd in de eerste ronde in Cleveland uitgeschakeld door Xinyu Wang in drie sets.

Lamens verloor met 6-2 6-7 (3) 6-2 van Wang, die als derde is geplaatst voor het WTA-toernooi in de Verenigde Staten.

Lamens bereidt zich voor op de US Open, het laatste Grand Slam-toernooi van het seizoen waarvoor ze geplaatst is. Ze staat 63e op de wereldranglijst. Wang is de nummer 37 van de wereld. Lamens verloor vorige week van de Russische Veronika Koedermetova in de eerste ronde van het toernooi in Cincinnati. Twee weken geleden bereikte ze de derde ronde van het toernooi van Montreal.

Lamens debuteerde dit jaar op alle Grand Slams en zal dus ook haar debuut maken op de US Open. Daar zal ze haar beste resultaat tot nu toe willen verbeteren: op de Australian Open en op Wimbledon schopte ze het tot de tweede ronde.

Géén US Open voor deze Nederlander

Guy den Ouden is er niet in geslaagd om zich voor het hoofdtoernooi van de US Open te plaatsen. Hij verloor van de Colombiaan Daniel Elahi Galán in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi: 6-1 7-5. Jesper de Jong, Arantxa Rus, Arianne Hartono, Eva Vedder en Anouk Koevermans hopen zich nog wel via de kwalificatie te plaatsen voor de eindstrijd.

Hartono en Koevermans spelen bij winst in hun eerste wedstrijd tegen elkaar in de volgende ronde, dus één van hen zal het hooftoernooi sowieso niet halen.

