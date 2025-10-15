Suzan Lamens heeft haar titel bij het WTA-toernooi van Osaka niet weten te prolongeren. De Nederlandse titelverdedigster maakte het wereldtopper Naomi Osaka in de tweede ronde erg lastig, maar ging uiteindelijk strijdend ten onder: 6-7, 6-3, 2-6. Lamens gaat door de nederlaag een flinke duikeling maken op de wereldranglijst.

De opmars van Lamens op de ranking begon een jaar geleden toen ze in Japan plotseling haar eerste titel op de WTA Tour wist te pakken. Ze begon daardoor deze week voor het eerst in haar loopbaan aan een WTA-toernooi als titelverdedigster, maar strandde woensdag in de achtste finales. Dat was echter geen schande, want in Osaka trof ze met Osaka een tegenstandster van wereldformaat.

De Japanse won in haar carrière vier grandslamtoernooien en stond ook al een tijdje op de eerste plek van de wereldranglijst. Osaka beviel in 2023 van een dochtertje en wist na haar comeback lange tijd haar oude vorm niet meer te benaderen. De laatste tijd heeft ze het echter weer helemaal te pakken, want vorige maand haalde ze op de US Open de halve finales. Inmiddels is Osaka alweer de nummer zestien van de wereld.

Lamens geeft wereldster goed partij

Lamens wist dus dat het een loodzware opgave zou worden om opnieuw de kwartfinales te gaan halen, maar kansen om te winnen had ze zeker. Na een 2-0 achterstand serveerde ze in de eerste bedrijf bij 5-4 voor setwinst. Osaka brak echter precies op dat moment terug en won uiteindelijk de tiebreak.

De Nederlandse was daar echter niet van onder de indruk en nam in de tweede set direct een 3-0 voorsprong. Deze keer maakte ze bij het uitserveren van de set geen fout en dus moest de beslissing vallen in de derde set.

Blessure Osaka redt Lamens niet

Lamens kreeg daarin direct twee breakpoints, maar nadat ze die liet liggen, was het vervolgens eenrichtingsverkeer in het voordeel van de thuisfavoriete. Osaka nam een 5-0 voorsprong, maar op dat moment ging het nog bijna fout. Ze raakte geblesseerd aan haar linkerbovenbeen en onderging zelfs tijdens een game een blessurebehandeling, iets dat enkel gedaan mag worden als er iets serieus aan de hand is.

Een comeback van Lamens leek plotseling weer mogelijk en de Nederlandse wist zich nog terug te knokken tot 5-2. Op dat moment leverde ze echter opnieuw haar service in en daarmee was de partij in het voordeel van Osaka beslist. De Japanse hoopt in de gelijknamige stad haar eerste titel in 4,5 jaar te pakken.

Duikeling op wereldranglijst

Lamens kan terugkijken op een goede week, maar desondanks gaat ze flink zakken op de wereldranglijst. Ze raakt haar punten voor de toernooizege van vorig jaar kwijt en dat kost haar in totaal zeker 26 plekken. Lamens begon de week als nummer 57, maar gaat in ieder geval zakken naar plek 83.