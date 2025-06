Emma Raducanu en Carlos Alcaraz gaan dubbelen op de US Open. Misschien bloeit er wel iets op tussen de toptennissers, die beiden nog single zijn. De Britse had het vroeger niet makkelijk, terwijl Alcaraz in zijn maag zit met problemen die een succesvolle tennisser ervaart.

"Ik ben op zoek naar iemand. Het kan lastig zijn om als tennisser de juiste persoon te vinden, omdat je constant op reis bent", zei de kersvers winnaar van Roland Garros vorig jaar tegen The Sunday Times. "Het is ingewikkeld om nooit op één plek te zijn. Het is moeilijk om de persoon te vinden met wie je dingen kunt delen als je altijd in verschillende delen van de wereld bent", sprak hij dit jaar nog tegen Vogue.

Strikte regels voor Raducanu

Zijn metgezel op de US Open had het vooral in haar jeugdjaren lastig. Raducanu weet nog dat haar ouders haar in haar beginjaren verboden om een vriendje te hebben. "Ze waren er fel tegen, omdat het mijn training belemmerde", onthulde ze aan The Times. "Toen ik jonger was, mocht ik niet eens met mijn vriendinnen afspreken. Ik voelde me vaak erg verontwaardigd, maar het gaf me veel zelfvertrouwen en comfortabel in mijn eigen gezelschap."

Nadat ze volwassen was, kreeg Raducanu een relatie met Carlo Agostinelli, de rijke zoon van een Italiaans-Amerikaanse bankier. In 2023 maakten de twee hun relatie openbaar. Het jaar daarop kwam er echter een einde aan de relatie, nadat bronnen aan The Sun vertelden dat de relatie "uitgebloeid was".

Geruchten over Alcaraz en Raducanu

Alcaraz en Raducanu zijn van dezelfde generatie. Toen de twee lachend een balletje sloegen, sprongen de Britse tabloids erop. Helemaal toen ze bij de Wimbledon-finale tussen Alcaraz en Novak Djokovic was. "Ze komt hier vandaan, dus ik kan me voorstellen dat ze komt kijken., Als er een Grand Slam in Murcia was, zou ik de finale ook 100% zeker kijken. Ik weet niet of ze naar de finale ging kijken, of dat ze voor mij kwam. Wie weet?", bleef Alcaraz mysterieus.

Wie weet bloeit de liefde op in augustus, als de twee samen dubbelen op het gemengd dubbel-toernooi van de US Open. "Zij zal de baas zijn", grijnsde de goedlachse Spanjaard op Queen's. "Ik ben er super enthousiast over. Ik denk dat het geweldig gaat worden."