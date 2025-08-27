Suzan Lamens speelt donderdag op de US Open de grootste partij uit haar carrière. De Nederlandse neemt het in de tweede ronde op tegen titelfavoriete Iga Swiatek. Dat belooft een speciaal moment te worden, want Lamens mag ook nog eens spelen op een bijzondere baan.

Lamens komt donderdag op de US Open in actie in het Arthur Ashe Stadium, het centre court in New York. De Nederlandse en de Poolse Swiatek zijn ingedeeld in de eerste partij van de dag, die om 17.30 uur Nederlandse tijd begint.

Er kunnen liefst 23.771 toeschouwers in het Arthur Ashe Stadium op het tennispark Flushing Meadows in New York. Daarmee is het veruit het grootste tennisstadion ter wereld. Op het centre court van het masterstoernooi van Indian Wells is er plek voor 16.000 mensen. De grootste banen op Roland Garros (15.500), Wimbledon (15.250) en de Australian Open (15.000) zijn een stuk kleiner.

Grootste wedstrijd uit loopbaan Lamens

Het is voor het eerst dat Lamens op de US Open meedoet aan het hoofdtoernooi en ze haalde dus direct de tweede ronde door dinsdag overtuigend te winnen van de 18-jarige Valerie Glozman. Daarmee evenaarde ze de prestatie die ze eerder dit jaar neerzette op de Australian Open en Wimbledon.

De wedstrijd tegen Swiatek wordt de grootste wedstrijd uit de carrière van Lamens. Ze speelde nog nooit eerder tegen een tennisster uit de top-5 van de wereldranglijst. Swiatek staat op dit moment tweede en won al zes grandslamtitels in haar carrière. Ze was vier keer de beste op Roland Garros, won de US Open in 2022 en pakte vorige maand de titel op Wimbledon.

Laatste Nederlandse op de US Open

Lamens is in New York de laatst overgebleven Nederlander in het enkelspel. Bij de mannen vlogen Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong er al in de eerste uit. Naast Lamens deed er bij de vrouwen geen enkele Nederlandse mee.

Alles over US Open

