Roland Garros-winnares Coco Gauff spreekt zich uit over gevoelens rond Donald Trump

Toptennisster Coco Gauff heeft zich uitgesproken over president Donald Trump. De 21-jarige Amerikaanse won zaterdag Roland Garros door Aryna Sabalenka te verslaan. "Ik voelde me somber."

Gauff is de jongste winnares van Roland Garros sinds Serena Williams. Ze volgt de Amerikaanse tennislegende ook in haar uitgesproken mening. Het gebeurt namelijk niet vaak dat een Amerikaanse tennisser zich uitspreekt over de politieke situatie in eigen land.

Roland Garros-winnares Coco Gauff haalt inspiratie uit topatlete: 'Zag haar dit doen' Coco Gauff is de jongste tennisster sinds Serena Williams die Roland Garros op haar naam weet te schrijven. In een spannende finale won de 21-jarige Amerikaanse van de absolute topfavoriete Aryna Sabalenka. Na de partij onthulde ze inspiratie uit een landgenote te halen.

Politieke spanningen

"Er gebeurt op dit moment natuurlijk veel in ons land", vertelde de kersverse winnares op de persconferentie na de wedstrijd. "Met van alles eigenlijk. Jullie weten vast wel wat ik bedoel." Ze refereert naar het presidentschap van Trump en de daarbij behorende politieke spanningen.

"Het betekent veel om de mensen te vertegenwoordigen die op mij lijken, mensen die zich misschien niet zo gesteund voelen in deze periode. Dat ik een spiegel van hoop en licht kan zijn voor deze mensen."

Toptennisster barst in tranen uit na 'verschrikkelijke omstandigheden' op Roland Garros: 'Dit doet enorm veel pijn' Toptennisster Aryna Sabalenka barstte in tranen uit na haar nederlaag tegen Coco Gauff in de finale van Roland Garros. De Belarussische (27) klaagde steen en been over de omstandigheden in Parijs én over zichzelf. Al kon ze bij het vertellen over haar aanstaande vakantie ook wel weer een beetje lachen.

Somber

De herverkiezing van Trump in 2024 zorgde zelfs voor een emotioneel effect bij Gauff. "Ik herinner me dat het na de verkiezingen een beetje als een sombere periode voelde, en mijn moeder zei tijdens (een toernooi in, red.) Riyadh tegen me: 'Probeer het toernooi te winnen, gewoon om mensen iets te geven om voor te glimlachen.' Daar dacht ik vandaag aan toen ik die trofee vasthield."

"Sommige mensen voelen zich misschien ongemakkelijk bij het idee van patriottisme en zo, maar ik ben zeker patriottisch en trots om Amerikaan te zijn. En ik ben trots om de Amerikanen te vertegenwoordigen die op mij lijken, en de mensen die de dingen steunen waar ik ook voor sta."

Gefrustreerde Coco Gauff ruziet met Aryna Sabalenka na Roland Garros-finale: 'Niet terecht dat ze dat zegt' Toptennisster Coco Gauff (21) reageert op uitspraken van Aryna Sabalenka, de nummer 1 van de wereld. Sabalenka suggereerde dat als Gauff de finale van Roland Garros tegen Iga Swiatek had gespeeld, de Poolse had gewonnen.

Alles over Roland Garros

Lees hier alles over het laatste nieuws op Roland Garros, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.