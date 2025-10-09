Toptennisser Holger Rune laat zich de laatste tijd niet van zijn beste kant zien. Tijdens de kwartfinale van het masterstoernooi in Shanghai kwam er een genante tirade bovenop.

De Deense nummer 11 van de ATP-ranking stond bij de laatste acht tegenover Valentin Vacherot. Geen bekende naam in de tenniswereld, want de Fransman stond nog nooit in de top 100 van de tennisladder en won ook nog nummer een partij op een grandslamtoernooi.

Maar sprookjes bestaan nog, want Valentin Vacherot mepte zich langs zijn beroemde en beruchte tegenstander en staat bij de laatste vier in China. Rune zal ondertussen heel wat zaken moeten uitleggen. Hij ging namelijk behoorlijk tekeer tegen niet alleen zijn begeleidingsstaf, maar ook zijn bloedeigen moeder.

Kramp

Nu was Rune niet alleen doordat hij het zo zwaar had tegen de Franse speler in een slechte bui. Hij had ook, zeker niet als enige in Shanghai, last van de hitte. In de slotset kreeg hij krampaanvallen. Jannik Sinner en Daniil Medvedev zijn andere prominente spelers die tijdens het toernooi slachtoffer waren van de temperaturen en hoge luchtvochtighsidsgraad.

Bij 3-3 in games in de slotset slingerde Rune een boze monoloog richting zijn spelerbox, met daarin moeder Anneke Rune, coach Lars Christensen en fysieke trainer Marco Panichi. Laatstgenoemde probeerde nog wat constructief advies mee te geven en zei: "Leg genoeg lengte in je slagen, dat is alles."

F... you

Maar het ging van kwaad tot erger bij de Deen. Hij kreeg vanwege zijn conversatie met zijn team een waarschuwing van de umpire, want daardoor lag de pot te lang stil. Na een foute backhand knapte er iets bij Rune. Hij smeet zijn racket op de grond, keek naar zijn spelersbox en zei: "F.ck you gasten. F.ck you. F.ck you." Dat was dus ook tegen zijn moeder gericht.

Perdió la calma😳



Holger Rune🇩🇰 no pudo mantener la cabeza y hasta insultó a su equipo de trabajo



🤬“Jodanse, chicos. Jodanse”#RolexShanghaiMasters



pic.twitter.com/txCLBgfnTn — Iván Aguilar (@ivabianconero) October 9, 2025

Heethoofd

Rune is een heethoofd, zoveel is wel duidelijk. In september 2025 speelde hij met Denemarken tegen Spanje. In dat Davis Cup-duel liet hij in de wedstrijd tegen Pedro Martinez een wedstrijdpunt liggen om uiteindelijk te verliezen.

Rune was niet tevreden met het publiek in het Spaanse Marbella. De tennisser zei dat het publiek kon 'oprotten' en dat zorgde voor nog meer woede bij de supporters in de Spaanse plaats. Vervolgens weigerde Rune zelfs om de umpire een hand te geven.