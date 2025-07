Jannik Sinner schreef onlangs voor het eerst Wimbledon op zijn naam en dat zorgde voor een persoonlijk record aan punten. Daarmee sloeg de toptennisser zich in een rijtje met Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal en Andy Murray.

Sinds het winnen van Wimbledon - als eerste Italian ooit - heeft Sinner 12.030 punten behaald, gerekend over één jaar. Een uitstekende prestatie, zeker aangezien de 23-jarige tennisser eerder dit jaar drie maanden aan de kant stond wegens een dopingschorsing.

Desondanks haalde Sinner 6.000 punten tussen januari van dit jaar en vandaag. Daar had hij slechts vijf toernooien voor nodig: de Australian Open, het ATP-toernooi van Rome, Roland Garros, ATP Halle en Wimbledon. Sinner won Australian Open en Wimbledon, terwijl hij bij Roland Garros tot de finale kwam.

De Grote Vier

Toch deden de 'Grote Vier' het in hun beste jaren nóg beter. Djokovic is de absolute koning: zijn teller stond op 6 juni 2016 op liefst 16.950 punten. Op dat moment had hij net Roland Garros gewonnen en zodoende een 'Non-Calendar Slam' behaald. Ofwel: het winnen van vier Grand Slams achter elkaar, maar niet in één kalenderjaar.

Federer (2006) en Nadal (2009) kwamen allebei eens net boven de 15.000 punten uit, door een enorme waslijst aan grote toernooien te winnen. Murray bereikte zijn recordaantal punten (12.685) in het tijdperk van Djokovic: in de tweede helft van 2016 bereikte de Engelsman de finale in twaalf van de dertien toernooien waar hij aan meedeed.

Alcaraz hijgt hem in de nek

Ondanks de prestatie van Sinner is het nog lang niet zeker dat hij het jaar afsluit als nummer één van de wereld. Grote concurrent Carlos Alcaraz verzamelde in 2025 al 7.540 punten, terwijl hij aan het einde van 2024 slechts 1.060 punten bij elkaar sprokkelde. De Spanjaard lijkt zijn totaal dus alleen maar te kunnen verbeteren.

De twee kemphanen stonden al tegenover elkaar in de finales van Roland Garros en Wimbledon. De volgende en laatste Grand Slam van dit jaar begint op zondag 24 augustus: de US Open. De finale van het enkelspel bij de mannen is op zondag 7 september.