Jannik Sinner en Iga Swiatek waren uiteraard de grote overwinnaars op Wimbledon, maar er was ook het nodige Nederlandse succes. Sem Verbeek schreef historie door als eerste Nederlandse man in het gemengd dubbelspel te winnen. Maar er was nog een Nederlander die indruk maakte en schitterde op het illustere Champions Dinner.

Dat was de 22-jarige Niels Vink. De talentvolle Brabander is al jarenlang een van de beste rolstoeltennisspelers in de quadklasse. Whij won het toernooi al in 2023 en 2024 en deed dat dit jaar ook. In het enkelspel versloeg hij zondag landgenoot Sam Schröder. Een dag eerder was het in het dubbelspel ook al raak.

Eerder won Vink al individuele grandslamtitels op Roland Garros en US Open. Enkel Australian Open ontbreekt nog op zijn erelijst. Op de vorige Paralympische Spelen won hij ook al goud in zowel het dubbel- als enkelspel. Bij het dubbelen prolongeerde hij zijn titel na eerder goud in Tokio.

Foto met Jannik Sinner

De winst op Wimbledon leverde hem niet alleen bijna een ton aan prijzengeld op, maar hij mocht ook aanschuiven bij het prestigieuze Champions Dinner. Daar werd niet alleen de buik gevuld, maar ook het fotorolletje. Vink pronkte namelijk veelvuldig op de foto. Een foto was wel heel bijzonder: medewinnaar Sinner wilde wel met de rolstoeltennisser op op de gevoelige plaat, met als winnares Iga Swiatek.

Over de Italiaan, die Carlos Alcaraz versloeg, deelde een andere aanwezige nog een anekdote. Sam Verbeek zag de 23-jarige Sinner de traditionele dans tussen hem en Swiatek doen. "Hij had wel al een paar glaasjes op dus hij was iets losser dan normaa, dat was leuk om te zien. In die tien seconden dat ze aan het dansen waren, was dat wel in zijn voordeel", vertelde de winnaar van het gemengd dubbel eerder.

Bacteriële infectie

Vink zit al bijna zijn gehele leven in een rolstoel, nadat hij op jonge leeftijd onder meer beide benen verloor door een bacteriële infectie. Op dat moment was hij slechts één jaar oud. Toen hij jaren later een keer aanwezig was bij de Paralympische Spelen in Londen (2012) droomde Vink van een carrière als topsporter. Jaren later heeft hij al een immense prijzenkast bij elkaar getennist.

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.