Novak Djokovic weigert iets opmerkelijks te doen tijdens wedstrijden: 'Daar hou ik een blauwe plek aan over'

Grote horlogemerken doen er alles aan om toptennissers hun horloges te laten dragen, zowel binnen als buiten de baan. Zo wist Hublot Novak Djokovic te strikken, dat samen met de nummer 5 van de wereld een horloge ontwierp dat alles vertegenwoordigt wat Djokovic is.

Horlogedeskundige Strahinja Djoric, online bekend als "Sat na ruci", sprak met Sportal over het horloge en de collectie van de beste tennisser aller tijden en zijn familie. Het Zwitserse bedrijf wilde graag dat Djokovic zijn horloge tijdens wedstrijden zou dragen. De Servische ster probeerde het, maar hield het niet lang vol.

Tennistoppers die 'te lang douchen' kunnen hard bestraft worden: 'Zorgt voor vertraging' Tennissers riskeren 'extreme straffen' als ze onnodig lang douchen na een wedstrijd. De International Tennis Integrity Agency (ITIA) heeft strengere regels aangekondigd rondom dopingcontroles. Wil je douchen? Dan moet dat in het zicht van de controleur.

Leeftijd speelt een rol

“Hublot maakte een horloge voor Djokovic om te dragen tijdens wedstrijden," vertelt Djoric. "Ze wilden een graantje meepikken van de samenwerking die Richard Mille had met Rafael Nadal, die hun horloges bijna een decennium lang droeg tijdens het spelen. Nadal begon echter met Richard Mille toen hij jonger was en kon wennen aan het dragen van een horloge."

Topvoetballer Frenkie de Jong duikt met geliefde Mikky Kiemeney op bij prestigieus event Frenkie de Jong maakte dit weekend met zijn vrouw Mikky Kiemeney een uitstapje dicht bij huis. Het bekende koppel bezocht de eindstrijd van een prestigieus tennistoernooi in Barcelona. Daar zagen zij publiekslieveling Carlos Alcaraz in actie.

"Ik wist dat Novak geen horloge zou dragen tijdens wedstrijden," ging de horlogedeskundige verder. "Iemand van 37/38 jaar oud, met een carrière van twee decennia, kan daar nu niet meer aan gaan wennen.” Er werd veel aandacht besteed aan de details en er werden maximale inspanningen geleverd om ervoor te zorgen dat Novak het horloge tijdens wedstrijden zou dragen, maar dat bleek onhaalbaar.

Dit zijn de peperdure horloges die Mathieu van der Poel, Mohamed Salah en Tadej Pogacar vol trots dragen Er is een opvallende trend gaande in de sportwereld. Steeds vaker duiken topsporters, zelfs tijdens hun wedstrijden, op met een peperduur horloge. De prijzige 'klokkies' zijn van een duur en exclusief merk dat met opvallend veel bekende (oud-)topsporters samenwerkt.

'Ik hou er een blauwe plek aan over'

Het merk had zelfs samen met Lacoste het horloge geïntegreerd in zijn polsbandje aan zijn rechterhand, zodat het eigenlijk geen verschil zou maken of hij het horloge wel of niet droeg. Maar Djoković zei: "Ik veeg mijn zweet af, stoot mijn hoofd tegen het horloge en dat is slechte reclame. Ik hou er een blauwe plek aan over."

Groot succes voor Nederlandse tennissers in Barcelona en München: hoofdprijs voor dubbelspecialisten De Nederlandse dubbelspecialisten Sander Arends en Sem Verbeek sleepten op Eerste Paasdag mooie titels binnen. Arends won de titel in het dubbelspel op het tennistoernooi van Barcelona en Verbeek won de finale in het dubbelspel in München. Een mooie dag dus voor de tennissers.

'We zullen zien'

De horlogedeskundige was aanwezig bij een Hublot-evenement en zag daar hoe Julien Tornare, de CEO van het bedrijf, probeerde te achterhalen of de toptennisser het horloge tijdens wedstrijden zou gaan dragen. De CEO vroeg hem drie keer achter elkaar om bevestiging dat hij het horloge zou dragen tijdens wedstrijden. Djokovic draaide eromheen en zei steeds: "We zullen zien, ik heb getraind."

Nederlands tennistalent haalt iconische sponsor binnen: 'Trots om samen te werken' Het gaat goed met de carrière van tennistalent Jesper de Jong. De 24-jarige Haarlemmer vocht zich enkele weken geleden voor het eerst tot de top 100 van de wereld. Een iconisch tennismerk zag dit gebeuren en werkt voortaan samen met de nummer drie van Nederland.

Zelf een exemplaar gekocht voor €55.000

Novak kreeg één van de honderd exemplaren van zijn horloge, maar moest een exemplaar voor zijn broer zelf betalen, onthult Djoric: "Marko Djokovic zat als zijn coach in de spelersbox in Monte Carlo en droeg het horloge. Ze vertelden me dat Novak het horloge had gekocht. Dus hij kreeg er zelf een, maar voor zijn broer kocht hij er een voor €55.000, de prijs van het horloge."

Clash tussen beste Nederlandse tennisduo aller tijden leidde tot 'ingewikkelde situatie' voor geliefde: 'Hij kwam zijn plek opeisen' Jacco Eltingh en Paul Haarhuis zijn tientallen jaren na het einde van hun loopbaan nog alijd het succesvolste Nederlandse tennisduo aller tijden. De twee wonnen alle grandslamtoernooien in het dubbelspel, maar het had weinig gescheeld of er was vroegtijdig een einde aan hun samenwerking gekomen. De spanningen liepen namelijk soms hoog op en daar speelde de partner van Haarhuis ook een rol in.

"Een horloge dat naar hem vernoemd is," gaat de deskundige verder. "Met zijn initialen, zijn logo, zijn DNA in de kast. Er zijn er maar 100 van op de wereld en de aankoop is zeer streng gereguleerd. Alleen iemand met een Hublot-collectie en een aankoopgeschiedenis kan het kopen."

"Uit gesprekken met mensen van het bedrijf begreep ik dat de verkoop goed loopt en dat er nog maar een paar exemplaren over zijn. We kunnen wel stellen dat deze campagne succesvol was voor zowel Hublot als Novak," concludeert de deskundige.