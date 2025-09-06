Hoe nu verder voor tennislegende Novak Djokovic? De 38-jarige veelwinnaar won 24 grandslamtoernooien, maar staat wat dat betreft droog sinds de US Open 2023. Carlos Alcaraz en Jannik Sinner maken nu de dienst uit in het heren enkelspel.

In de eerste jaren van zijn extreem imposante loopbaan moest Djokovic opboksen tegen Roger Federer en Rafael Nadal. Dat was geen makkie. Nadat hij bij de Australian Open 2008 zijn eerste slam pakte, duurde het nog tot datzelfde toernooi in 2011 voordat de Serbinator zijn tweede slam kon bijzetten.

En nu, in de slotjaren van Nole, zijn er twee nieuwe plaaggeesten, de veel jongere spelers Alcaraz en Sinner. Van de laatste vijf nederlagen die Djokovic leed bij een grandslamtoernooi, was het viermaal een van die twee die hem naar huis sloeg. In 2025 strandde Djokovic viermaal op rij in de halve finale van een major: eenmaal tegen Alexander Zverev, tweemaal tegen Sinner en eenmaal tegen Alcaraz. In die vier partijen won hij geen enkele set.

Martina Navratilova

In mei 2026 wordt Djokovic 39 jaar. Hij speelt geen volledig programma meer op de ATP-tour, zodat zijn ranking zal verslechteren. Momenteel staat hij vierde, maar als hij zakt, zal hij Sinner of Alcaraz nog eerder tegenkomen in een grandslamtoernooi dan pas in de halve finale.

Ex-toptennisster Martina Navratilova weet hoe het is om tot op hoge tennisleeftijd te blijven strijden tegen de nieuwe generatie. Ze nam in 2005 afscheid van het enkelspel, in Den Bosch, toen ze reeds 48 jaar was. In 1994 verloor ze de finale van Wimbledon, op haar 37e. Ze was destijds de nummer 4 van de WTA-ranking en zat dus in een vergelijkbare positie als Djokovic nu.

'Het stinkt'

"Het stinkt. Ik heb het meegemaakt", zegt Navratilova tegen Sky Sports. "Je levert dezelfde arbeid, je voelt je hetzelfde. Ik voelde me niet langzamer dan eerst, maar je doet precies de juiste dingen en mist toch de bal. Tien jaar eerder had je met je ogen dicht die bal nog wel goed geraakt. Het is frustrerend."

Ze onderstreept dat het Djokovic niet meer zal lukken om in één grandslamtoernooi van zowel Sinner als Alcaraz te winnen. Ze zegt: "Hij heeft hulp nodag van iemand om te winnen. Het is te veel om Alcaraz en Sinner zelf uit te schakelen." Ze bedoelt dat een andere speler een of twee van dat duo zal moeten uitschakelen.

