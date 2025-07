Ben Shelton heeft de derde ronde van Wimbledon bereikt. Daar deed de Amerikaanse toptennisser verdeeld over twee dagen. En dat was best een dingetje.

De Amerikaan zal blij zijn dat hij de derde ronde heeft bereikt, nadat in de eerste twee rondes de nodige geplaatste spelers uit het toernooi vlogen. Shelton is in Londen de nummer 10 van de plaatsingslijst en rekende in drie sets af met de Australiër Rinky Hijikata. Daar moest Shelton wel een nacht extra voor slapen.

Boosheid bij toptennisser en publiek na bizarre beslissing op Wimbledon Botic van de Zandschulp was woensdag woedend toen voor de tweede keer deze week een partij van hem door de duitsternis gestaakt werd, maar donderdag maakte de organisatie op Wimbledon het helemaal bont. Tot grote frustratie van toptennisser Ben Shelton en het publiek op de tribunes.

Ontgoochelde Shelton

Terug naar donderdagavond. Shelton was hard op weg om Hijikata van de baan te vegen - wat hij uiteindelijk ook deed. Maar bij een 5-3 voorsprong en een 40-stand in zijn voordeel in de game van de Australiër gaf hij vijf punten op rij weg. Niks aan de hand, zou je denken, aangezien Shelton vervolgens zelf mocht serveren voor de set. Maar daar stak de umpire een stokje voor, tot vreugde bij Hijikata en woede bij Shelton en het publiek.

De partij werd stilgelegd vanwege de schemering. Shelton speelde op een van de buitenste banen van Wimbledon en daar geldt dat een partij voor 21.30 uur Britse tijd klaar moet zijn. Als Shelton de game van Hijikata had gewonnen, dan was het klaar. Maar omdat er nog een game aan vast werd geplakt, besloten de hoofdscheidsrechter en umpire de wedstrijd een dag te verlaten.

Bekijk het fragment hieronder:

Bron: HBO Max / Eurosport

Dag later binnen minuut klaar

Zo snel als Hijikata donderdag van de baan was, zo snel was de partij vrijdag klaar. Shelton pakte vier punten in 50 seconden en mocht zich winnaar van de wedstrijd noemen over twee dagen...

I timed it:



Ben Shelton took only 70 seconds to finish the match that was suspended at *5-4 in the third last night.



Three aces, one service winner.



Quick work at #Wimbledon pic.twitter.com/Nn1q72Wh8V — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) July 4, 2025

In de volgende ronde treft hij de Hongaar Marton Fucsovics, die in hetzelfde schuitje zat als Shelton. Ook hij deed twee dagen over zijn wedstrijd, in zijn geval tegen de Franse entertainer Gaël Monfils. Zij speelden echter vijf sets en bij de vierde set werd er besloten niet meer verder te spelen.

Excuses van Shelton

Tijdens het interview na afloop verontschuldigde Shelton zich nog richting het aanwezige publiek. "Het spijt me dat jullie niet veel tennis hebben gezien," zei hij. "Geen rally's, maar hopelijk zien jullie de rest van de wedstrijden vandaag en hopelijk in mijn wedstrijd morgen iets meer."

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.