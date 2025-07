Botic van de Zandschulp was woensdag woedend toen voor de tweede keer deze week een partij van hem door de duitsternis gestaakt werd, maar donderdag maakte de organisatie op Wimbledon het helemaal bont. Tot grote frustratie van toptennisser Ben Shelton en het publiek op de tribunes.

Shelton wist dat zijn partij tegen de Australiër Rinky Hijikata in de tweede ronde een race tegen de klok zou gaan worden. Hij speelde tenslotte op een buitenbaan en dat betekende dat er maximaal tot half 10 Britse tijd getennist kon worden. De Amerikaanse nummer 10 van de wereld leek daarin te slagen toen hij vlak voor dat tijdstip bij een voorsprong van 2-0 in sets en een 5-3 stand in de derde set drie matchpoints kreeg in de servicegame van Hijikata.

De Australiër werkte die echter allemaal weg en had bij het tweede matchpoint enorm veel geluk. Hij zag namelijk de bal via de netband tergend langzaam aan de kant van Shelton op de grond vallen. Hijikata won de game en zorgde er daarmee voor dat de Amerikaan precies om half 10 nog voor de wedstrijd moest gaan serveren.

Shelton en publiek boos

De Australiër Hjikata keek hoopvol naar de umpire, want hij zag dat liever niet meer gebeuren. Hij kreeg zijn zin, want op advies van de hoofdscheidsrechter werd tot grote onvrede van het publiek besloten dat er niet verder gespeeld kon worden. Hijikata nam daarop geen enkel risico: hij pakte razendsnel zijn spullen in en rende haast van de baan af.

Shelton reageerde echter als door een adder gebeten en maakte een afkeurend gebaar richting de umpire. Na een korte discussie met de hoofdscheidsrechter zag hij echter snel in dat hij zijn zin niet ging krijgen. De Amerikaan pakte zijn spullen en vertrok onder luid gejuich van de fans.

Bekijk het fragment hieronder:

Bron: HBO Max / Eurosport

Volgende tegenstander heeft hetzelfde probleem

De twee moeten vrijdag dus mogelijk voor slechts één game terug op de baan komen. De winnaar van de partij moet dan zaterdag alweer in actie komen in de derde ronde en die speelt dan dus drie dagen op rij. Dat geldt overigens ook voor de mogelijke tegenstander, want de partij tussen Marton Fucsovics en Gaël Monfils werd bij een 2-2 stand in sets vanwege dezelfde reden gestaakt.

Boze Van de Zandschulp

Een dag eerder was Van de Zandschulp ook al niet blij nadat een partij werd stilgelegd. Dat had niet zozeer te maken met het feit dat hij van de baan moest, maar wel met de indeling waardoor dat risico bestond. De Nederlander overkwam namelijk hetzelfde in de eerste ronde en stond uiteindelijk dus vier dagen op rij op de baan. Bij een zege op Alejandro Davidovich Fokina hadden dat er zelfs vijf geworden, maar dat zat er niet in.

