Anastasia Potapova is in Nederland vooral bekend als de vriendin van Tallon Griekspoor, maar zelf kan ze ook behoorlijk tennissen. Potapova komt oorspronkelijk uit Rusland, maar speelt op de Australian Open opvallend genoeg onder de Oostenrijkse vlag. Daarin staat ze niet alleen, want inmiddels komen heel wat Russische speelsters in Melbourne uit voor een ander land.

Potapova papte afgelopen jaar aan met Griekspoor en dus heeft ze sindsdien een sterke link met ons land. Toch deed ze de Nederlandse tennisfanse in Melbourne veel pijn, want ze was na een ongekende comeback te sterk voor Suzan Lamens. De enige Nederlandse vrouw op de Australian Open kwam tegen Potapova met liefst 6-3, 5-1 voor, maar kon het niet afmaken en ging in drie sets alsnog ten onder.

Voor Potapova betekende dat een succesvol grandslamdebuut als Oostenrijkse tennisster. Ze kwam namelijk tot afgelopen jaar uit voor Rusland, maar switchte met ingang van tennisseizoen 2026 naar Oostenrijk. Daarmee stond er voor het eerst in jaren weer een vlag naast haar naam, want sinds de Russische inval in Oekraïne wordt de vlag bij tennissers uit Rusland en Belarus niet getoond.

Rusland verliest veel tennistalent

Potapova was zeker niet de eerste uit Rusland die besloot om voor een ander land uit te komen. Haar ex-partner Alexander Shevchenko (Kazachstan) deed dat bijvoorbeeld al in 2024, maar ook hij is geen uitzondering. Alexander Bublik (Kazachstan) wisselde in 2016, voormalig Wimbledon-kampioene Elena Rybakina (Kazachstan) deed dat in 2018, Varvara Gracheva (Frankrijk) volgde vijf jaar later, Elina Avanesyan (Armenië) switchte in 2024 en vorig jaar besloot ook Daria Kasatkina haar geboorteland vaarwel te zeggen.

Waar het besluit van Potapova enigszins als een verrassing kwam doordat ze vlak daarvoor samen met Griekspoor meedeed aan een omstreden demonstratietoernooi in Rusland, was dat bij iemand als Kasatkina niet het geval. Zij was al meerdere keren kritisch op het regime van Vladimir Poetin. Kasatkina is lesbisch en sprak zich openlijk uit tegen de oorlog in Oekraïne waardoor ze al jaren niet durft om haar geboorteland te bezoeken.

De groep speelsters die ooit voor Rusland uitkwamen, maar nu niet meer is in de afgelopen winter flink gegroeid. Net als Potapova besloten ook Kamilla Rakhimova en Polina Kudermetova om met ingang van 2026 van nationaliteit te switchen. Die twee speelsters komen inmiddels uit voor Oezbekistan. Opvallend genoeg volgde Veronika Kudermetova, vorig jaar winnares van Wimbledon in het dubbelspel, het voorbeeld van haar jongere zus Polina niet.

Potapova beter bezig dan haar vriend

De Oostenrijkse vlag naast de naam van Potapova zullen we in Melbourne de komende dagen nog een paar keer zien. De vriendin van Griekspoor speelt woensdag in de tweede ronde tegen de Britse Emma Raducanu en zit ook nog in het dubbelspel. Samen met Olga Danilovic, de geliefde van Atletico Madrid-doelman Jan Oblak, won ze dinsdag in de eerste ronde.

Voor de Nederlandse vriend van Potapova verloopt de Australian Open een stuk minder goed. Griekspoor verloor dinsdag kansloos van de Amerikaan Ethan Quinn in de eerste ronde en daarmee heeft hij nog altijd geen partij gewonnen in 2026. Griekspoor komt woensdag samen met Botic van de Zandschulp in actie in het dubbelspel.

