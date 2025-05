Wéér frustratie bij toptennisser om technische fout van organisatie: 'Overduidelijk'

Toptennisser Cameron Norrie stopte tijdens een punt met Daniil Medvedev plots met spelen. De bal op het gravel van de Italian Open zou uit zijn geweest. Het automatische camerasysteem liet niets van zich weten, waarna de Brit zijn beklag deed bij de umpire.

Het automatische systeem dat direct moet melden of een bal in of uit is, zorgt de afgelopen weken voor frustratie bij de tennissers. Op hardcourt en gras werkt het systeem goed, maar op gravel ontdekte tennissers meerdere fouten. De grove ondergrond van het gravel lijkt het lastiger te maken voor het systeem om een in of uit call te maken.

Systeem faalt

In de partij tussen Norrie en Medvedev faalde het systeem opnieuw. De 29-jarige Norrie, teruggezakt tot plek 90 van de wereldranglijst, stopte direct met spelen en omcirkelde de afdruk van de uitbal. De regel is dat spelers niet zomaar het systeem tegen mogen spreken. Toch besloot de umpire deze keer anders.

Umpire Renaud Lichtenstein greep in en kreeg de fout door. Het hawkeye systeem registreerde de bal wel als uit, maar het audiosysteem werkte niet goed. De umpire kreeg het via een walkietalkie te horen.

Umpire grijpt in

"Dames en heren, het systeem gaf geen signaal voor de bal, we hadden geen audio, maar ze gaan het resultaat van de bal tonen, en de bal was uit. Game, Norrie", riep de umpire uit. Op beelden was te zien dat de bal inderdaad duidelijk uit was.

Het hielp de weggezakte Brit (ooit nummer 8 van de wereld) uiteindelijk niet om te stunten tegen de Rus. Hij verloor met 6-4 6-2.

Foto van afdruk

Het is niet de eerste keer dat de hawkeye fouten maakt op gravel. Tijdens de Madrid Open was Alexander Zverev van mening dat de bal uit was. Tot frustratie van de Duitser werd de beslissing deze keer niet teruggedraaid door de umpire. Hij liep de baan op om een foto te maken van de afdruk. Het moment ging viraal.

"Ik denk eerlijk gezegd dat er op dat moment een storing in het systeem was. Daarom ben ik naar de scheidsrechter gegaan en zei ik: ‘Alsjeblieft, kom even kijken, ik ben niet gek’. Ik kon zien wat er gebeurde."