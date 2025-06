Emma Raducanu speelde vorige week het ATP-toernooi in Eastbourne als voorbereiding op Wimbledon. De thuisspeelster lag er al snel uit en besloot vervolgens om niet met de auto naar huis te gaan, maar met de trein.

Raducanu deed vorige week mee met het grastoernooi in het Engelse Eastbourne. De Britse deed als zevende van de plaatsingslijst mee aan het toernooi, maar die plek kon ze niet waarmaken. Bij de laatste zestien werd Raducanu uitgeschakeld door de uiteindelijke winnaar Maya Joint. Woensdag kon ze al terug naar Londen en ze deed dat met een alternatief vervoersmiddel.

De tennisster besloot met de trein terug naar Londen te reizen, een trip van anderhalf uur. De winnares van de US Open in 2021 liet daarmee zien dat haar succes niet naar haar hoofd is gestegen en dat ze nog altijd met beide benen op de grond is blijven staan.

Porsche

Na haar overwinning op de US Open in 2021 kreeg Raducanu in eerste instantie een ander vervoersmiddel. Van een sponsor kreeg ze een Porsche ter waarde van 125.000 pond en dat terwijl ze op dat moment pas achttien jaar was. Raducanu was enorm trots op haar auto, maar die droom werd vorig jaar kapot gemaakt. De Porsche werd weer ingenomen en dus moet de Britse nu weer met de trein.

Wimbledon

Tot nu toe is haar zege op de US Open in 2021 de enige Grand Slam-zege van Raducanu. Op haar thuistoernooi in Engeland hoopt ze dat aantal zeges te vergroten naar twee. Op Wimbledon opent Raducanu haar toernooi met een partij tegen haar landgenote Mingge Xu. Later deze zomer doet ze tijdens het gemixte dubbeltoernooi van de US Open mee in een prachtig duo met Carlos Alcaraz. Er werd zelfs gesproken over een mogelijke relatie tussen de twee, maar die geruchten werden door Raducanu naar het rijk der fabelen verwezen.

