Een merkwaardig verhaal uit de tenniswereld. Daar heeft de 29-jarige Oceane Dodin voor opschudding gezorgd. De Franse speelster ging een paar maanden geleden onder het mes en heeft nu een opmerkelijk hoofdstuk daar aan toegevoegd.

In september schreef ze geschiedenis. Niet vanwege een memorabele overwinning, maar vanwegeg een operatie. Ze onderging dit najaar als eerste actieve tennisspeelster een borstvergroting en werd daardoor wereldnieuws in de tennissport.

"Het is iets wat ik al heel lang wilde doen", vertelde ze destijds aan Franse media. De operatie kwam op een geschikt moment aangezien ze kampte met een andere blessure. "Dus ik zei tegen mezelf: 'Als ik nu toch zes maanden ga stoppen, kan ik net zo goed doen wat ik wil.' En ik doen het liever nu dan op mijn veertigste, wanneer mijn carrière voorbij is." Ze gaf bovendien aan er absoluut geen spijt van te hebben.

Wereldnieuws is ze nu weer, want enkele maanden na haar operatie kondigt ze aan zich aan te sluiten bij de website OnlyFans. Op het exclusieve platform heeft ze inmiddels al meerdere foto's en video's geplaatst. Daarnaast heeft ze OnlyFans ook aangekondigd als nieuwe sponsor.

Miljoenen dankzij samenwerking

Financieel is het in elk geval een beslissing die haar behoorlijk wat zal opleveren. Volgens The Sun gaat de tennisster dankzij haar samenwerking in één jaar tijd meer verdienen dat ze tot nog toe heeft gedaan. In haar tennisleven sprokkelde ze al zo'm 2,5 miljoen euro bij elkaar.

Niet de eerste sporter

Ze is overigens niet de enige sporter die de handen ineen slaat met het platform. De Belgische schaatser Bart Swings werkt er mee samen en laat op zijn account beelden achter de schermen zien. Eerder maakten profvoetballer Douglas Costa en oud-wielrenner Andrea Piccolo soortgelijk nieuws bekend.

Sportief gezien moet Dodin flink wat goed maken. Ze was in 2017 ooit de nummer 46 van de ranglijst, maar is mede door blessures heel ver weggezakt. Inmiddels staat ze slechts 818e. Sinds haar comeback in september reikte ze nergens verder dan de derde ronde.