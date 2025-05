Verbaasde tennisser zorgt voor ophef op Roland Garros en biedt direct excuses aan

Damir Dzumhur zorgde woensdag voor een aantal opmerkelijke momenten op Roland Garros. De Bosnische tennisser ging in de vierde set van zijn partij tegen de Fransman Giovanni Mpetshi Perricard kermend naar de grond nadat hij zich verstapte, maar wist de partij toch nog te winnen. Dat had hij zelf alleen helemaal niet in de gaten.

Dzumhur zorgde voor een enorm schrikmoment tijdens de partij toen hij zich bij een 2-1 voorsprong in sets verstapte en met veel pijn naar het gravel ging. De Bosniër moest behandeld worden aan zijn knie, maar kon toch doorspelen en wist wonder boven wonder de partij toch nog te winnen toen de boomlange Fransman op matchpoint voor Dzumhur de bal buiten de baan sloeg.

Verbazing bij Dzumhur

De Bosnische tennisser had echter totaal niet in de gaten dat hij de partij gewonnen had, want hij maakte zich klaar voor het volgende punt. Toen het publiek maar bleef klappen en hij de Fransman bij het net zag staan, keek hij snel naar het scorebord en zag hij tot zijn verbazing dat hij voor het eerst sinds 2018 door was naar de derde ronde. Dzumhur maakte vervolgens nog een verontschuldigend gebaar naar het publiek.

"Ik was heel gestresst nadat ik in de derde set een break voor stond en dat we in de vierde set ook het geval. Ik had geen idee dat ik voor de wedstrijd serveerde, maar misschien was dat maar beter ook", vertelde Dzumhur na afloop in het interview op de baan.



Bekijk de beelden hieronder:

Clash met Carlos Alcaraz

Het is voor Dzumhur overigens te hopen dat hij niet te veel schade heeft overgehouden aan zijn duikeling tijdens de partij. De Bosniër zal volledig fit moeten zijn als hij een kans wil maken in de volgende ronde. Dzumhur treft daarin namelijk titelverdediger Carlos Alcaraz. De 33-jarige Bosniër heeft in die wedstrijd de kans om voor het eerst in zijn loopbaan de vierde ronde op een grandslamtoernooi te halen.

Alcaraz zorgde zelf overigens ook voor wat verwarring op Roland Garros. De Spaanse toptennisser was tussen zijn partijen in de eerste en de tweede ronde namelijk naar de kapper gegaan en dat kon niet iedereen waarderen.

