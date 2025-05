Kapper van toptennisser Carlos Alcaraz onder vuur na knipbeurt op Roland Garros: 'Ik was aan het trillen'

Carlos Alcaraz speelde woensdag zijn tweede partij op Roland Garros en de kijkers zagen een groot verschil met zijn wedstrijd in de eerste ronde. De Spanjaard had tussendoor namelijk zijn haar laten knippen. Alcaraz liet daarvoor speciaal zijn vaste kapper invliegen, maar die moet zijn werk regelmatig bekopen met haatreacties.

Alcaraz is nog altijd maar 22 jaar, maar hij was woensdag in de partij tegen Fabian Maroszan ineens zijn wilde haren verloren. Waar hij in zijn eerste ronde tegen Giulio Zeppieri nog een volle bos haar had zitten aan de zijkant van zijn hoofd verscheen hij een aantal dagen later ineens met een opgeschoren kapsel op de baan.

Vaste kapper was nerveus

De man die daarvoor zorgde was Victor Martinez, de vaste kapper van de Spaanse toptennisser. Hij knipt normaal in het plaatsje El Palmar, maar vloog voor Alcaraz speciaal naar Parijs. De viervoudig grandslamkampioen is inmiddels ruim twee jaar een klant bij Martinez.

De eerste keer dat de kapper het haar van Alcaraz moest knippen, herinnert hij zich nog goed. "Ik was heel nerveus, maar wel blij", vertelt hij in gesprek met Bounces. "Ik kon niet een de schaar gebruiken, omdat mijn handen aan het trillen waren. Ik was aan het zweten. Tegenwoordig ben ik relaxed als er muziek aan staat, maar de eerste keer kon ik de schaar niet eens vasthouden."

Haatreacties

Dat Martinez het haar van Alcaraz knipt, kan niet iedereen waarderen, want de kapper krijgt regelmatig te maken met haatreacties. Zo werd hij tijdens de partij tegen Maroszan online beschuldigd van 'misdaden tegen de menselijkheid' en werd er beweerd dat hij met zijn kunsten 'mensen terroriseert'.

victor barber should lowkey be arrested for crimes against humanity https://t.co/wQS4G1aQYR — 🇵🇸 (@brattybirkin) May 28, 2025

Zelf krijgt hij die reacties ook mee, maar hij lijkt zich er niet druk om te maken. "Er is vaak kritiek op. In tennis hebben de spelers meestal wat langer haar, dat is wat klassieker. Carlos zijn kapsel is gedurfd en erg jeugdig. Sommige mensen houden er niet van en anderen wel. Hij vind het mooi en ik ook, dus het is allemaal goed", vertelt Martinez, die opmerkt dat jonge mannen graag zo'n soort kapsel willen.

Onder hen dus ook Alcaraz, want de Spanjaard vond de knipbeurt tussen zijn partijen hoog nodig: "Ik was blij dat hij naar Parijs kon komen. Ik vertelde hem dat hij al zijn materiaal mee moest nemen. Iedereen zag mijn haar en baard, dus ik moest er iets aan doen. Ik weet dat het niet gebruikelijk is om tijdens een toernooi naar de kapper te gaan, dus ik denk dat mensen daarom verbaasd waren. Maar ik denk zelf dat het heel normaal is."

Jacht op titelprolongatie

Alcaraz gaat met het kortere kapsel proberen om voor het tweede jaar op rij de titel te winnen op Roland Garros. Damir Dzumhur is de volgende horde voor de Spanjaard. Het is echter wel de vraag of de Bosniër in staat is om te spelen, want hij leek zich woensdag in de tweede ronde te blesseren.

