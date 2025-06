Verbazingwekkende Carlos Alcaraz strijkt miljoenen euro's op na sensatie op Roland Garros

Carlos Alcaraz heeft zondag Roland Garros op zijn naam geschreven. De droomfinale tussen Jannik Sinner en Alcaraz stelde niet teleur. Het publiek in Parijs genoot van het spel van de twee toptennissers in wat de langste Roland Garros-finale ooit werd. Met de winst kreeg Alcaraz ook nog eens een dikke cheque overhandigd.

De droomfinale werd er eentje om in te lijsten. Sinner kwam 2-0 voor in sets door 6-4 en 7-6 te winnen, maar Alcaraz gaf niet op. Hij knokte zich terug in de partij door de derde en vierde set te pakken. In de tussentijd miste Sinner drie wedstrijdpunten en liet daarmee een uitgelezen kans op zijn eerste Roland Garros-titel liggen. Het kwam uiteindelijk in de allesbeslissende vijfde set neer op een matchtiebreak, waarin Alcaraz de beste was.

Prijzengeld

De kassa in huize Alcaraz rinkelt dankzij de titelprolongatie flink. De 22-jarige Spanjaard krijgt als winnaar van Roland Garros namelijk iets meer dan 2,5 miljoen euro aan prijzengeld. Overigens gaat verliezend finalist Sinner ook nog altijd met ongeveer 1,2 miljoen euro naar huis.

Griekspoor

Tallon Griekspoor was de beste Nederlander op Roland Garros. Hij bereikte de achtste finales van het toernooi in Parijs, maar moest daarin helaas opgeven tegen Alexander Zwerev. Desondanks cashte de Nederlander behoorlijk op de Franse grandslamtoernooi. Hij verdiende in totaal 273.750 euro.

Alles over Roland Garros

