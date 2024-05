Vergeet Joost Klein, steun Cyprus: Nederlandse ex-tennisster schreef inzending Eurovisiesongfestival

Cyprus staat zaterdagavond in de finale van het Eurovisiesongfestival 2024 met 'Liar', gezongen door Silia Kapsis. Zij zal dan de woorden uitspreken die door songwriter Elke Tiel op papier zijn gezet. Zij is een 28-jarige songwriter uit Nederland met een verleden als tennisser. Toch nog een Nederlands tintje dus in de finale, ondanks de diskwalificatie van Joost Klein ('Europapa').

Tiel was vroeger tennisster en stond in 2015 op de 888e plaats van de WTA-ranglijst. Veel wedstrijden op hoog niveau speelde ze echter niet. Via de muziekwereld is ze nu dus toch internationaal bekend geworden. Uit posts op Instagram blijkt dat Tiel present is in Malmö waar het muzikale festival dit jaar wordt georganiseerd. Ze ontmoette onder meer Aran Bade, die daar namens RTL verslag doet van het evenement.

Tennis

Tegenover het AD legde Tiel onlangs uit dat ze na een tijdje besefte dat ze het als tennisster niet zou gaan maken. "Als je als profvoetballer bij de beste achthonderd van de wereld hoort, ben je multimiljonair. Ik wist al snel dat dit niet mijn wereld was. Proftennisser is een eenzaam bestaan, niets voor mij. Ik houd van gezelligheid."

Eurovisie Songfestival-deelnemer Joost Klein juicht voor een Friese club en heeft een zwak voor Feyenoord-icoon Joost Klein treedt donderdag namens Nederland met zijn nummer 'Europapa' op tijdens de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Dan zul je vast denken: 'Wat heeft dit met sport te maken?' Nou, meer dan je op voorhand denkt. Klein heeft namelijk een zwak voor een voetbalclub en is groot bewonderaar van een Feyenoord-icoon.

Eurovisiesongfestival

Ze heeft overigens vroeger wel haar eigen songs uitgevoerd. Dat leidde in 2016 tot een album: 'Love Game'. Een dubbelzinnige titel, want in het tennis houdt die term in dat een speler een game wint zonder een punt tegen te krijgen. Ze is niet zo trots meer op dat project: "Dat album moeten we niet meer promoten, hoor", zegt ze nu, acht jaar later. "Toen vond ik het best goed, maar het was echt nog heel slecht."

A girl?

Een eerder avontuur in de wereld van het Eurovisiesongfestival leidde tot de klus voor Cyprus. In 2021 nam ze de vocalen op voor de Grieks-Nederlandse zangeres Stefania, die met Last Dance namens Griekenland gedeeld tiende werd. 'Liar' schreef ze samen met de Griek Dimitris Kontopoulos. Hij was ook betrokken bij de inzending van Stefania.

Ze vertelt over haar ervaringen in 2021: "Tijdens die opnamesessie ontmoette ik Dimitris, die zich overigens afvroeg waar de producer bleef. Toen ik hem vertelde dat ik dat was, reageerde hij heel verbaasd. ‘A girl? A girl?’ Uiteindelijk dwong ik wel zijn respect af. Daarna ben ik twee keer naar Griekenland geweest om liedjes met hem te maken."

Rafael Nadal verliest van Hubert Hurkacz en boekt slechtste resultaat in Rome ooit Rafael Nadal is in de tweede ronde van het masterstoernooi in Rome blijven steken. De 37-jarige Spanjaard verloor bij de Italian Open van Hubert Hurkacz met 6-1 6-3. Het is voor de tennislegende het slechtste resultaat in Rome ooit.

2025

Ze heeft de smaak te pakken en hoopt ook bij te kunnen dragen aan een inzending voor het festival in 2025. Ze is lekker aan het netwerken in Zweden. Tegen RTL zegt ze: "Natuurlijk werk ik al aan de volgende inzending. Het huidige songfestivalseizoen is nog bezig maar er wordt natuurlijk alweer van alles uitvoerig besproken en gemaakt voor volgend jaar, wat alleen maar leuk is. Want dat zou betekenen dat ik er volgend jaar weer bij ben."