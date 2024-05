Situatie Joost Klein doet denken aan een jonge Max Verstappen die dreigde kopstoot uit te delen

Joost Klein mag zaterdagavond niet meedoen aan de finale van het Eurovisiesongfestival 2024. De Nederlandse inzending is gediskwalificeerd. De Friese muzikant zou bedreigingen hebben geuit richting een cameravrouw.

Wat er nou precies is gebeurd in Malmö, waar het liedjesfestijn dit jaar is neergestreken, is eigenlijk nog steeds niet helemaal duidelijk. AVROTROS, dat het evenement uitzendt, geeft in een verklaring een paar stukjes informatie. De omroep meldt dat Joost Klein donderdagavond werd gefilmd nadat hij van het podium kwam. Hij wilde niet gefilmd worden en maakte 'een dreigende beweging' richting de vrouw.

Zij heeft die situatie gemeld aan de organisator EBU. Daarna is zelfs de Zweedse politie betrokken bij de zaak. Zij hebben nog geen conclusie paraat. Noel Curran, de algemeen directeur van EBU, zegt tegen de NOS dat hij hun bevindingen wil afwachten. En daarom is tot die tijd Joost geschorst, waardoor 'Europapa' in de finale niet uitgevoerd kan worden.

Met die verklaring moeten we het voorlopig doen. Alhoewel: volgens sommige Eurovisie-fanaccounts op X is ook bekend wat Joost precies heeft gezegd tegen de cameravrouw. Namelijk: "You again? Next time, I will hit you". Oftewel: "Alweer jij? De volgende keer geef ik je een klap".

Of Joost dat wel of niet grappend zei, en er wel of geen vriendelijke blik bij trok, dat weten we allemaal niet. Sowieso is het dus niet bevestigd dat die woorden zijn gevallen. Wel roept het geschetste tafereel herinneringen op aan een jonge Max Verstappen.

In 2018, toen hij twintig jaar was, ergerde hij zich rondom de Grand Prix van Canada aan vragen over zijn rijstijl. In die tijd had hij regelmatig aanvaringen op de racebaan met zijn concurrenten. Sommigen vonden dat hij te agressief was in zijn aanvallende en verdedigende acties. Verstappen zei toen: "Ik word heel moe van dit soort vragen. De volgende keer deel ik een kopstoot uit." Volgens de NOS deed hij dat wel 'grijnzend'.

Mathieu van der Poel

En ook doet het een beetje denken aan het WK wielrennen 2022, toen Mathieu van der Poel opgepakt werd door de Australische politie. Hij werd op zijn hotelkamer gek van de herrie die twee tienermeisjes in een andere kamer maakten. Hij rende ze achterna en probeerde ze te duwen.

Van der Poel werd door de rechter veroordeeld voor een boete van 1500 dollar. Daarbij mag hij 3 jaar lang niet in Australië komen. Tot een diskwalificatie leidde het niet. De Nederlander begon nog wel aan de wedstrijd, maar stapte na zo'n 30 kilometer af. Het WK werd vervolgens gewonnen door Remco Evenepoel.

UNCONFIRMED UPDATE:



According to some unconfirmed sources, the Joost investigation occured after he said to a staff member "You again? Next time, I will hit you!" in regards to the staff member making comments about his dead parents. #Eurovision2024 #JoostKlein pic.twitter.com/q2mvrS5NFS — Honest Vocal Cunt | 🇽🇰 🇦🇲 🇵🇸 🇺🇦 (@VocaISuspension) May 11, 2024

Er is duidelijkheid: Joost was gevraagd snel op te komen na Norway. Er stond iemand v productie in zijn aanloop. Hij zei daar wat van bij 1e rep. Bij halve finale stond ze weer in de weg. Joost pumped voor z'n 1e belangrijke optreden, zei: "you again? next time, I will hit you” — kees de zeeuw (@kees_de_zeeuw) May 11, 2024