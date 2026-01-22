Karolina Pliskova lijkt weer helemaal terug. De Tsjechische toptennisster van weleer plaatste zich donderdag voor de derde ronde van de Australian Open. De voormalig nummer van de wereld komt deze Grand Slam van héél ver, getuige haar virtuele WTA-ranking. Nu wacht haar een ultieme krachtmeting.

Pliskova is terug van weggeweest. Na jaren vol blessureleed (sinds 2021 onderging ze revalidatie na operatie en weer terug) laat ze zichzelf eindelijk weer zien op de tennisbaan. En hoe. De 33-jarige Tsjechische won in de eerste ronde al van voormalig US Open-kampioene Sloane Stephens en was in de tweede ronde te sterk voor Janice Tjen. De Indonische was de nummer 59 van de wereld en op papier kon haar favorietenrol niet hoger zijn, maar op de baan kwam de kwaliteit van Pliskova die door zovelen vergeten was, weer bovendrijven.

Pliskova komt van heel ver

Met twee keer 6-4 ging de nummer 1057 van de wereld (!) na bijna zeven kwartier door in Melbourne. De 130 punten die ze daarmee tot dusver pakte op de Australian Open, stuwt haar naar ongekende hoogte. Op de virtuele ranglijst staat er nu '+649' achter haar naam. Dat betekent dat ze nu al meer dan de helft van haar plekken op de WTA-ranking heeft teruggewonnen. Ze is virtueel nu de nummer 408 van de wereld, maar ze komt dus van heel ver. De grote vraag is of ze ook de échte wereldtop aankan en op die vraag komt in de derde ronde antwoord.

Titelverdedigster Madison Keys

Niemand minder dan titelverdedigster Madison Keys wacht namelijk in de derde ronde. De Amerikaanse won de Australian Open vorig jaar en is als negende geplaatst in Melbourne. Keys was zelf met 2-0 in sets te sterk voor haar landgenote Ashlyn Krüger.

