Kyle Edmund is gestopt met tennissen. De 30-jarige Brit kampte de afgelopen vijf jaar met veel blessureleed. In 2018 was hij nog de nummer veertien van de wereld.

Edmund bereikte in dat jaar de halve finales van de Australian Open. De Brit moest zich drie keer aan een knie laten opereren en kampte ook met blessures aan zijn pols, buik, heup en voet. "Ik heb de laatste vijf jaar geprobeerd terug te komen na een reeks blessures", meldt hij op sociale media. "Maar ik ben er niet meer in geslaagd om mijn doelen te bereiken."

Edmund stond in juni in de finale van het Challengertoernooi in Nottingham. Tussen maart 2018 en november 2019 was hij de hoogst genoteerde Brit. Edmund veroverde twee ATP-titels: in 2018 in België en in 2020 de New York Open.

Jack Draper

Inmiddels is Jack Draper de beste Britse tennisser. Hij staat vijfde op de wereldranglijst. Dinsdagavond neemt hij het samen met de Amerikaanse Jessica Pegula op tegen Carlos Alcaraz en Emma Raducanu in het gemengd dubbelspel van de US Open. Dat vernieuwde toernooi staat dinsdag en woensdag op het programma, in aanloop naar het échte toernooi.

De US Open begint op zondag 24 augustus. De 23-jarige Draper zal dan ook deelnemen aan het enkelspel. Hij hoopt daar zijn kunststukje van vorig jaar te herhalen. Toen kwam de man uit Sutton tot de halve finale, zijn beste resultaat op een Grand Slam ooit.

Alles over de US Open

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.