Voor het veelbesproken tenniskoppel 'Tsitsidosa' is er een heel vroeg einde gekomen aan Wimbledon. Na de uitschakeling van tennisser Stefanos Tsitsipas moest zijn vriendin Paula Badosa uren later ook al naar huis. Ze liep tegen een sterke publieksfavoriete op tijdens de openingsdag van de Grand Slam.

Badosa kreeg de twijfelachtige eer om de eerste top-tienspeelster bij de vrouwen te worden die werd uitgeschakeld op Wimbledon. Maandagavond ging ze in bijna twee uur en na drie sets onderuit tegen Katie Boulter, de tweede Britse van de WTA-ranking. Badosa en Tsitsipas kunnen hetzelfde vliegtuig naar huis pakken, want eerder op de dag zag de Spaanse nummer 9 van de wereld dat haar Griekse vriend geblesseerd op moest geven in de eerste ronde.

Katie Boulter

Medelijden hadden de Engelse fans niet met Badosa. Ze had namelijk de pech dat ze tegen Boulter was geloot in de eerste ronde. De Britse was tot voor kort de beste Britse tennisster van de wereld, voordat ze op Queen's die positie voor het eerst in twee jaar moest inleveren aan Emma Raducanu. Gesteund door de honderden tennisfans uit eigen land knokte Boulter zich al naar een 1-0 voorsprong. Badosa maakte nog gelijk (1-1), maar zag de beslissende derde set naar Boulter gaan.

Verloofd met Alex de Minaur

Boulter is zelf ook 'onderdeel' van een tenniskoppel. Haar verloofde Alex de Minaur komt woensdag in actie voor zijn partij in de eerste ronde van Wimbledon. De nummer 11 van de wereld moet af zien te rekenen met de Spanjaard Roberto Carballes Baena om met 'zijn' Boulter naar de tweede ronde te mogen. Boulter treft in die volgende ronde de Argentijnse lucky loser Solana Sierra. Zij maakte dankbaar gebruik van een last-minute afmelding van de Belgische toptennisster Greet Minnen en won haar eerste partij.

Emma Raducanu

Haar Britse concurrente Raducanu bereikte zelf simpel ook de tweede ronde van Wimbledon. Ze rekende in twee sets af met landgenote Mingge Xu, die met een wildcard werd toegelaten tot het hoofdtoernooi. Zij moet nu tegen voormalig Wimbledon-kampioene Marketa Vondrousova, waarna mogelijk met Aryna Sabalenka de nummer 1 van de wacht. Raducanu wordt de laatste weken steeds nadrukkelijker gelinkt aan een relatie met toptennisser Carlos Alcaraz.

