De vrije val van Stefanos Tsitsipas blijft maar voortduren. De Griekse tennisser hoopte op Wimbledon eindelijk weer eens een goed resultaat neer te zetten, maar moest al na twee sets opgeven in het snikhete Londen. De teleurstelling was groot bij Tsitispas en hij liep na afloop helemaal leeg.

Tsitsipas won in 2019 de ATP Finals, stond twee keer in een grandslamfinale en was enkele maanden geleden nog terug te vinden in de top-10 van de wereldranglijst, maar van de topspeler van weleer lijkt weinig meer over. De Griek is inmiddels afgezakt naar de 26ste plek en speelde zijn eerste partij op Wimbledon dus op een van de bijbanen.

De Griek leek het bij de loting goed getroffen te hebben, want hij moest beginnen tegen de Franse qualifier Valentin Royer. Tsitsipas, die nooit verder kwam dan de vierde ronde op het heilige gras, verloor vanaf een 3-3 stand echter liefst zeven games op rij. Al snel bleek dat er meer aan de hand was, want de Griek moest behandeld worden aan rugblessure. Toen Royer een 2-0 voorsprong in sets nam, besloot Tsitsipas dat het geen zin meer had om verder te spelen.

Tsitsipas loopt leeg

Tsitsipas zat er na de partij volledig doorheen en deed gelijk een opvallende verklaring voor zijn vrije val: "Het is heel moeilijk om te beschrijven. Ik vecht zoveel oorlogen op dit moment. Het is heel pijnlijk om mezef in zo'n situatie te zien. Iets dat ik haat, is opgeven of stoppen tijdens een wedstrijd. Ik had nooit voorzien zo vaak in deze situatie te komen tot de ATP Finals enkele jaren geleden."

De Griek verwees daarmee naar zijn partij op het eindejaarstoernooi tegen Holger Rune in 2023. Tsitispas moest toen na drie games met een rugblessure opgeven en lijkt daar dus nooit van te zijn hersteld. "Ik weet het niet meer, ik heb alles geprobeerd. Het is de moeilijkste situatie waar ik ooit mee te maken heb gehad. Op deze manier heeft het geen enkele zin om nog te spelen. Als je niet gezond bent dan wordt je hele tennisleven ellendig."

Vriendin met hetzelfde probleem

Opvallend is overigens dat Tsitsipas moest opgeven met een blessure aan hetzelfde gedeelte van het lichaam als waar zijn vriendin vaak mee worstelt. De Griek heeft namelijk een relatie met tennisster Paula Badosa en de Spaanse nummer 9 van de wereld lijdt aan een chronische rugblessure. Ze moet daardoor met grote regelmaat opgeven en weet ook dat haar tenniscarrière waarschijnlijk niet lang zal duren.

In een van de voorbereidingstoernooien op Wimbledon zorgde de blessure opnieuw voor een drama. Desondanks doet Badosa wel gewoon mee in Londen. Ze speelt in de eerste ronde tegen thuisfavoriete Katie Boulter, die ook een relatie heeft met een mannelijke tennisser. De Britse is verloofd met Alex de Minaur.

Ons Jabeur

Tsitsipas was niet de enige afgezakte topspeler die moest opgeven op de openingsdag van Wimbledon. Ons Jabeur, finaliste bij de vrouwen in 2022 en 2023, kwakkelt al tijden met haar fitheid en dat veranderde niet in Londen. Dat zorgde voor hevige emoties bij de Tunesische.

