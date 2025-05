Toptennisser Novak Djokovic bereikt grootse mijlpaal na worsteling en krijgt Roger Federer in zicht

Novak Djokovic heeft weer een mijlpaal behaald. Bij het toernooi Gevena Open versloeg hij in de finale Hubert Hurkacz, waardoor de Servische tennismachine zijn 100e eindzege opeiste op ATP-niveau. Het werd in Zwitserland 5-7 7-6 7-6.

Pas in de derde set, toen hij achterstond met 4-3, forceerde Djokovic zijn eerste break. Het werd tijd ook, want de Pool leek op weg naar zijn eerste titel sinds die in Estoril in april 2024. Vervolgens sleepten de heren elkaar naar weer een tiebreak, waarin Djokovic vaster bleek en op afzwaaiers kon wachten.

Djokovic is nog op jacht op het recordaantal titels, dat op naam staat van Roger Federer: 103. Rafael Nadal heeft 92 toernooien gewonnen, goed voor plek drie op de eeuwige ranglijst.

Plek zes

Djokovic won in 2025 nog geen toernooi en is naar de zesde plaats op de wereldranglijst gezakt. Hij werd op de masterstoernooien van Indian Wells, Monte Carlo en Madrid al bij zijn eerste optreden uitgeschakeld.

Maar in Geneva draaide zijn fortuin. De 38-jarige Serviër versloeg de Brit Cameron Norrie in de halve eindstrijd: 6-4 6-7 (6) 6-1. De Pool Hurkacz versloeg de Oostenrijker Sebastian Ofner in de halve finale: 6-3 6-4. Hurkacz schakelde in de kwartfinale de als eerste geplaatste Amerikaan Taylor Fritz uit.

Woede

In de kwarfinale had Djokovic aardig wat moeite met Matteo Arnaldi. In de tweede set kwam de Serviër 3-1 achter. Dat werd de nummer zes van de wereld even te veel. Hij sloeg zijn racket kapot en verloor daarna ook de volgende game. Uiteindelijk wist hij zich toch te herpakken en gaf hij geen games meer af.

Roland Garros

Djokovic meldde zich onlangs af voor het toernooi van Rome en brak onlangs met zijn coach Andy Murray. Hij hoopt op Roland Garros een 25e grandslamzege te kunnen behalen. Hij won de grand slam in Parijs drie keer (2016, 2021 en 2023).

