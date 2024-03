Wesley Koolhof schrijft prestigieus tennistoernooi op zijn naam

Wesley Koolhof is de winnaar van het dubbeltoernooi in Indian Wells. De Nederlander versloeg samen met zijn Kroatische partner Nikola Mektic de Spanjaard Marcel Granollers en de Argentijn Horacio Zeballos in de finale: 7-6 (2) en 7-6 (4).

Vorig jaar haalde de 34-jarige Koolhof ook al de finale van het Amerikaanse toernooi. Toen samen met de Brrit Neal Skupski. Rohan Bopanna en Matthew Ebden waren toen in de finale net te sterk, waardoor het eremetaal aan de neus van Koolhof voorbij ging.

Pensioen

Koolhof is op dit moment de nummer 7 van de wereld, maar hij is wel bezig aan zijn laatste seizoen als proftennisser. Eind 2023 besloot hij om van 2024 zijn laatste jaar te maken. De reden: het grootste doel in zijn carrière, het winnen van een Grand Slam, was bereikt. Vorig jaar was hij de beste op Wimbledon. Indian Wells is het eerste masterstoernooi van het jaar en wordt vaak gezien als een soort vijfde Grand Slam-toernooi.