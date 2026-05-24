Taylor Fritz is al in de eerste ronde van Roland Garros gestrand. De als zevende geplaatste Amerikaan moest in vier sets zijn meerdere erkennen in Nishesh Basavareddy: 6-7 (5), 6-7 (5), 7-6 (9), 1-6.

Fritz kende een pijnlijke valse start op Roland Garros. De als zevende geplaatste Amerikaan ging in de eerste ronde verrassend onderuit tegen zijn 21-jarige landgenoot Basavareddy, de nummer 156 van de wereldranglijst, die met een wildcard was toegelaten tot het hoofdtoernooi.

Tiebreaks

Basavareddy trok de eerste twee sets allebei in een tiebreak naar zich toe, waarna Fritz zich nog even terugknokte door de derde set óók via een tiebreak te winnen. In de vierde set was de weerstand echter gebroken: Basavareddy liep uit naar 6-1 en maakte daarmee de stunt compleet.

Voor Fritz is de nederlaag extra zuur, omdat hij als nummer zeven van de plaatsingslijst gold als duidelijke favoriet. Bovendien blijft Roland Garros voor hem een moeizaam toernooi: hij kwam in Parijs nog nooit verder dan de vierde ronde. Basavareddy boekte juist een van de grootste zeges uit zijn jonge carrière: het was zijn eerste overwinning ooit op een speler uit de top tien.

Niet de enige

Fritz is overigens niet de eerste grote naam die Roland Garros moet verlaten na een nederlaag in de eerste ronde. Ook de Britse toptennisster Emma Raducanu is uitgeschakeld na een frustrerende nederlaag tegen de Argentijnse Solana Sierra.

Na een dramatisch verlopen eerste set, waarin ze geen enkele game wist te pakken en al na 25 minuten klaar was, richtte de Britse nummer één zich in de tweede set knap op. Ze werkte een dubbele break achterstand weg en sleepte er alsnog een tiebreak uit.

De ommekeer bleef echter uit. Sierra, de nummer 68 van de wereld, hervond op tijd haar niveau en trok de partij met 6-0 en 7-6 (7-4) naar zich toe.

