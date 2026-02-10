Terwijl de Nederlandse toptennisser Tallon Griekspoor deelneemt aan het ABN AMRO Open in Rotterdam, heeft zijn vriendin Anastasia Potapova zich de woede op de hals gehaald met een onhandige post op TikTok.

Griekspoor staat in de tweede ronde van het ABN AMRO Open. De 29-jarige tennisser won dinsdag in twee sets van de Fransman Giovanni Mpetshi Perricard: 6-4 6-4. Griekspoor speelt in de tweede ronde tegen de Fransman Quentin Halys, die won van Mees Röttgering.

Anastasia Potapova

Zijn tennissende vriendin Potapova werd eerder deze maand uitgeschakeld in de kwartfinale van het WTA-toernooi Transylvania Open. Daarna kwam ze niet meer in actie. Wel riep de 24-jarige in Rusland geboren en nu voor Oostenrijk spelende tennisster woede op met een post op TikTok.

De nummer 58 van de WTA-ranking postte een video waarop ze een bikini draagt, op een jetski zit en ook daadwerkelijk op het water ligt. Er staat bij: "Als mensen me vragen wat mijn grootste angst is, dan kan ik niet zeggen dat het is om dik en arm te zijn. Dus dan zeg ik dat haaien mijn grootste angst zijn."

Trend

Kennelijk deed ze mee aan een videotrend op TikTok. Maar veel van haar volgers vinden dat Potapova een voorbeeldfunctie heeft en het geen pas geeft om mensen met minder fortuin te beschimpen.

"Pathetic & embarrassing behavior" - Fans slam Anastasia Potapova after Austrian makes fun of 'fat and poor' people with new trend videohttps://t.co/D5mUP7G9XR — Tennis Updates (@Tennis_Updates5) February 8, 2026

Een respondent noemt het "zielig en beschamend", een ander haalt in herinnering dat Potapova een keer erg onaardig deed tegen een ballenkind van rond de 5 jaar die wat mollig gebouwd was.

Oorlogje van Tallon Griekspoor

Griekspoor voerde de vorige dagen een oorlogje met de Nederlandse tennisbond. Hij vindt dat veel zaken onprofessioneel zijn geregeld. Om die reden stelt hij zich tijdelijk niet beschikbaar voor het Nederlandse Davis Cup-team. Prominenten vanuit de bond willen met Griekspoor praten over zijn gedachtes.

Voor Davis Cup-captain Paul Haarhuis is Tallon Griekspoor "meer dan welkom" in het nationale team. Dat heeft de oud-tennisser gezegd in Ahoy nadat Griekspoor in verschillende media kritiek had geuit op de tennisbond en had bedankt voor het Davis Cup-team dat afgelopen weekend verloor van India. "Ik zal er alles aan doen om met het sterkst mogelijke team te spelen en daar hoort Griekspoor uiteraard bij", aldus Haarhuis tegen het ANP.