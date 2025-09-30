De China Open is volop in het nieuws, maar niet altijd in positieve zin. Tijdens het tennistoernooi geven bijzonder veel tennissers noodgedwongen op. Bij de tweede halve finale van de mannen was het opnieuw raak, kort nadat de desbetreffende tennisser het aan de stok kreeg met de umpire na een opvallende actie.

De halve finale tussen Daniil Medvedev en Learner Tien werd niet afgemaakt. Nadat Medvedev de eerste set won en de set daarna naar de jonge Amerikaan ging, ging het in de derde set mis. Medvedev moest opgeven bij een 4-0 achterstand.

Pijn tijdens beslissende set

En de voortekenen waren er eerder al in de partij. Medvedev stond in de tweede set met 5-3 voor, maar gaf deze uit handen. Daarna ging het helemaal mis. Hij hobbelde met moeite wat rond en had zichtbaar pijn. Ook leek hij last te hebben van kramp. De umpire had minder medelijden.

De Rus kreeg namelijk een waarschuwing vanwege 'een gebrek aan inzet'. Medvedev was simpelweg niet meer in staan om ballen waarvoor hij veel moeite moest doen terug te slaan. Dat hij bestraft werd bij een 1-0 achterstand din de derde set kon hij niet bepaald waarderen. Medvedev riep de supervisor bij zich en toen was het hek van de dam.

Medvedev who was clearly suffering from cramp in the deciding set v Tien was sensationally given a code violation from the umpire for not trying.



Medvedev was not impressed. 👀pic.twitter.com/ZxMlMBfAxm — Pavvy G (@pavyg) September 30, 2025

Medvedev gaat confrontatie aan

"Jij moet niet tegen mij praten!", beet Medvedev de umpire toe toen zij samen met de supervisor in gesprek gingen. Uiteindelijk kwam het toch tot een conversatie, maar Medvedev vond het nog altijd belachelijk dat hij bestraft werd. "Ik doe mijn uiterste best, dus waarom zeg je in hemelsnaam dat ik niet mijn best doe? Wie ben jij om dat voor mij te beslissen?" Vervolgens claimt Medvedev nog dat 'elke umpire hem probeert te intimideren'.

Niet het eerste incident

Vervolgens krijgt de Rus een klaterend applaus vanaf de tribunes. Het is bij lange na niet de eerste keer dat Medvedev het aan de stok krijgt met de scheidsrechter. Eerder in China was het al raak. Op de US Open ging het ook al mis. Toen ging hij tekeer nadat een fotograaf plots op de baan kwam. Medvedev verloor de partij en kreeg bovendien een fikse boete van de organisatie.

In China gaf hij drie games na zijn geruzie op. Daardoor gaat de tiener Learner Tien naar de finale in Beijjing. Hij treft daar de nummer één van de wereldranglijst: Jannik Sinner. Overigens is Medvedev niet de eerste tennisser die noodgedwongen opgeeft in China. Maandag waren er liefst vijf collega's die het eind van de partij niet haalden.