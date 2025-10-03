Tallon Griekspoor heeft eindelijk weer eens gewonnen. Na zeven nederlagen op rij was hij op de Shanghai Masters in de openingsronde te sterk voor Jenson Brooksby. De nummer 31 van de wereld won in drie sets.

De Nederlander begon uitstekend en pakte meteen de eerste break. 'Een wonderlijk begin', noemde de commentator bij Ziggo Sport het. Griekspoor liep razendsnel uit naar een 5-0-voorsprong in games tijdens de eerste set.

Brooksby, nummer 56 van de wereld, wist nog een game naar zich toe te trekken, maar Griekspoor won moeiteloos de eerste set, in een klein halfuur speeltijd.

In de tweede set was de eerste break voor de Amerikaan. De verhoudingen waren helemaal omgedraaid en dit keer was het Brooksby die met 6-1 de set naar zich toe trok.

Er moest dus een derde set aan te pas komen. Daarin was de Nederlander weer net zo sterk als in de openingsfase van het duel. Het werd opnieuw 6-1, waarmee Griekspoor eindelijk weer eens een openingsronde van een toernooi won.

Revanche

Met deze overwinning neemt Griekspoor ook revanche voor zijn uitschakeling op Wimbledon. Hij werd toen in de eerste ronde verslagen door Brooksby met 6-2, 7-5, 6-3.

Moeilijke fase

Griekspoor zit in een moeilijke fase in zijn carrière. De 29-jarige toptennisser won sinds zijn ATP-titel in juni amper nog en brak met meerdere coaches. Eerder deze week werd bekend dat Griekspoor voor de tweede keer in een jaar brak met zijn coach Kristof Vliegen.

Ondanks de slechte reeks is Griekspoor nog altijd de nummer 31 van de wereld en door wat afmeldingen in Shanghai is hij zelfs als 27e geplaatst bij het masterstoernooi in China.

Jannik Sinner

In de volgende ronde staat Griekspoor een loodzware opgave te wachten. Daar treft hij namelijk mogelijk niemand minder dan Jannik Sinner. De Italiaan is na de afmelding van rivaal Carlos Alcaraz de hoogstgeplaatste speler in Shanghai. Sinner won alle zes de eerdere ontmoetingen met Griekspoor.