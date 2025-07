Jesper de Jong heeft zijn wedstrijd in de tweede ronde op Wimbledon moeten onderbreken. De Nederlander had een medische timeout nodig in de derde set. Hij lag een tijdje op de grond.

De Jong pakte de eerste set met gemak in zijn wedstrijd tegen Miomir Kecmanovic. Het werd 6-1. De tweede set ging naar zijn tegenstander. In de derde set kwam die met 3-0 voor en vervolgens moest de wedstrijd even worden onderbroken.

Live Wimbledon | 'Boze' Botic van de Zandschulp uitgeschakeld, drukke dag Nederlanders Het tennisgeweld op Wimbledon is sinds maandag helemaal losgebarsten. Er zijn nog drie landgenoten over op het Engelse gras en zij komen donderdag allemaal in actie: Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong en Suzan Lamens. Check hier het volledige programma en alle uitslagen op Wimbledon.

De Nederlander had veel last van zijn benen zo bleek. Hij lag op de grond tijdens zijn medische timeout en werd gemasseerd. Gelukkig leek het uiiteindelijk mee te vallen en kwam De Jong weer overeind.

Debutant Jesper de Jong mag prachtig bedrag bijschrijven op rekening na thriller op Wimbledon Jesper de Jong heeft er een handje van om vijfsetters te winnen op grandslams. Nadat hij dat op Roland Garros deed, flikte hij dat op Wimbledon opnieuw. De toptennisser stond bij zijn debuut 4,5 uur op de baan, pakte de volle buit én een volle portemonnee.

Achterstand

Hij speelde weer verder maar verloor direct ook de vierde game van Kecmanovic na zijn terugkeer op de baan. De daaropvolgende game ging wel naar De Jong. Uiteindelijk werd het 6-2 in de tweede set. De 25-jarige zal dus alles op alles moeten zetten om nog de derde ronde te bereiken.

De Servische Kecmanovic is de nummer 49 van de wereld. Hij sloeg de als dertigste geplaatste Amerikaan verrassend naar huis in de eerste ronde.

Verschrikkelijke blessure op Wimbledon zorgt voor ophef: 'Ze moet ze aanklagen' Ella Seidel zag haar Wimbledon-debuut abrupt eindigen na een vervelend ongeluk tijdens haar eerste ronde tegen Jessica Bouzas Maneiro. De 20-jarige Duitse moest haar wedstrijd voortijdig staken, waarna veel vragen ontstonden over de omstandigheden van de tennisbaan.

Debuut

De Jong maakte dinsdag zijn debuut op het grandslamtoernooi. Hij won de eerste ronde van de Amerikaan Chris Eubanks in 4,5 uur tijd. Er waren vijf sets en drie tiebreaks voor nodig om het duel te beslissen.

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.