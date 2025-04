Golfkampioen Tiger Woods feliciteert Rory McIlroy met Masters-zege: 'Welkom bij de club'

De felicitaties stroomden massaal binnen nadat Rory McIlroy zijn career grand slam voltooide met een historische overwinning op de Masters. Onder de meest opvallende reacties was die van Tiger Woods, de laatste golfer die deze zeldzame prestatie eerder wist te behalen.

McIlroy verzekerde zich van de overwinning op Augusta National door in een zenuwslopende play-off Justin Rose te verslaan. Op de eerste extra hole sloeg de Noord-Ier toe met een birdie-putt, waarmee hij het felbegeerde groene jasje veroverde en zich als zesde speler ooit voegde bij de eliteclub van golfers met overwinningen in alle vier de majors.

Topgolfer Rory McIlroy in tranen na eerste groen jasje op The Masters: 'Ongelooflijk' Rory McIlroy heeft eindelijk waar hij al jaren op wachtte: de eindzege op het prestigieuze golftoernooi The Masters in 'zijn' Florida. De Noord-Ier kwam voor de slotdag pas bovendrijven in de tussenstand en maakte het nog spannend tot het eind, maar stond in Augusta uiteindelijk wel mooi met zijn groene jasje aan.

'Welkom bij de club'

Woods, die door een blessure ontbrak op de 89ste editie van de Masters, eerde McIlroy met een persoonlijk bericht op sociale media: "Welkom bij de club, Rory McIlroy. Het winnen van de grandslam in Augusta is iets bijzonders. Je vastberadenheid tijdens deze ronde en deze hele reis is duidelijk gebleken, en nu ben je onderdeel van de geschiedenis. Trots op je", aldus de vijfvoudig Masters-winnaar, die als geen ander wat daarvoor nodig is en zijn eigen grand slam in 2000 voltooide.

Ook andere topspelers spraken hun bewondering uit. Shane Lowry, een goede vriend van McIlroy, noemde het een droom die uitkwam: "Dit is het enige waar hij aan denkt, het enige waar hij over praat. Hij zei altijd dat hij met pensioen zou gaan als hij het groene jasje zou winnen." Tommy Fleetwood noemde hem 'de beste speler van onze generatie' en voegde eraan toe dat McIlroy’s plek in de geschiedenis nu onbetwist is.

Topgolfer Rory McIlroy moet 1,3 miljoen euro betalen na winst op prestigieus toernooi The Masters The Masters is misschien wel het bekendste golftoernooi. De winnaar gaat niet alleen naar huis met een flinke prijzenpot, maar treedt toe tot een select groepje met een 'groen jasje'. De internationale toppers streden er vier dagen om, maar Rory McIlroy (35) trok uiteindelijk aan het langste eind.

Met zijn overwinning in Augusta voltooide McIlroy een missie die al sinds 2014 centraal stond in zijn loopbaan. In dat jaar won hij The Open en het PGA Championship, waarmee hij drie van de vier majors op zijn naam had. Alleen de Masters ontbrak nog. Na talloze pogingen, teleurstellingen en bijna-momenten is het nu eindelijk gelukt. De golfwereld reageert massaal met bewondering en ontzag.

De kroon op Rory McIlroy’s carrière