Het beloofde vuurwerk van Visma | Lease a Bike om geletruidrager Tadej Pogacar in de slotweek aan te vallen is er gekomen. Op de iconische Mont Ventoux volgde aanval na aanval van Jonas Vingegaard. Pogacar had het lastig, maar hield stand. Vooraan pakte de Fransman Valentin Paret Peintre een schitterende zege.

Nog voordat de zestiende etappe was begonnen, kwam er slecht nieuws voor de (Nederlandse) wielerfans. Mathieu van der Poel bleek een longontsteking te hebben en kon de Tour de France niet vervolgen.

"Deze doet heel veel pijn", schreef de bewierookte Nederlander op Instagram over zijn abandon. Hij liet zich de afgelopen weken zien met een dagzege en ontzettend veel aanvalslust. Maar de Tour wacht op niemand, dus ook niet op Van der Poel.

Lange aanloop naar Mont Ventoux

Met Pogacar stevig in het geel was het UAE Team Emirates aan kop van het peloton dat besloot wie er mee mocht in de kopgroep. Dat gebeurde via de Duitse reus Nils Politt, die als een soort portier een groep aanvallers door liet. Daarin zaten onder anderen de Nederlanders Thymen Arensman en Pascal Eenkhoorn. Maar ook Ben Healy, die eerder deze Tour even het geel droeg.

Het ging net als de voorbije weken in razend tempo, met gemiddeldes boven de 50 kilometer per uur tot de voet van de Mont Ventoux. De groep favorieten hield zich gedeisd, waardoor de mannen vooraan met ruime voorsprong aan de iconische beklimming begonnen.

Net niet voor Arensman

Arensman zat samen met Enric Mas, Alaphilippe en Simone Velasco vooraan. Ritwinnaar Jonas Abrahamsen moest dat viertal al snel laten lopen. Ook Velasco hield het niet lang vol. Het drietal dat over was, werd al snel in tweeën gehakt. De Spanjaard Mas beschikte over aanzienlijk betere benen dan Arensman en thuisfavoriet Alaphilippe.

Maar Mas kwam ondertussen in het vizier van Ben Healy en Valentin Paret Peintre. Dat tweetal zat in de vroege ontsnapping, maar moest even pas op de plaats maken voorafgaand aan de Mont Ventoux. Uiteindelijk kwam het drietal samen en kwam vanuit het niets Santiago Buitrago uit de achtergrond. Paret Peintre had geluk dat ploeggenoot Ilan Van Wilder monsterwerk verrichte in aanloop naar zijn fraaie overwinning. In een sprintje was de Fransman uiteindelijk Healy de baas, met kort daarachter een één-tegen-één gevecht tussen Pogacar en Vingegaard.

Aanval na aanval van Vingegaard

Tussen al het geweld vooraan was het Visma | Lease a Bike dat na de rustdag begon met het proberen kapot rijden van Pogacar. Dat startte met kopwerk van Vingegaards belangrijkste knechten. Daarna gaf de Deen er zelf een klap op, met Pogacar dicht in zijn wiel. Op de Mont Ventoux kwam Vingegaard echter nog ploeggenoten Tiesj Benoot en Victor Campenaerts tegen.

Laatstgenoemde nam het laatste deel van de hulp voor zijn rekening. Vingegaard probeerde het nog enkele keren, maar kreeg de taaie Pogacar niet uit zijn wiel. Net voor de boog van de 1 kilometer probeerde de geletruidrager het zelf. Hij sloeg een gaatje met Vingegaard, alleen de Deen beet zich vast. Dus fietsten ze samen naar de streep en volgde er - na een sterkere sprint van Pogacar - slechts een miniem verschil van twee seconden.

Zware slotweek

Woensdag kunnen de klassementsrenners even bijkomen. Dan wacht een enigszins vlakke etappe. Voor groenetruidrager Jonathan Milan een rit van levensbelang, want Pogacar zit hem op de hielen. In etappe 18 en 19 is het weer klimmen geblazen, met een hele sloot zware beklimmingen. Wat te denken van de Col du Glandon, Col de la Madeleine en Col de la Loze in één rit?

Alles over Tour de France 2025

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Tadej Pogacar en Thymen Arensman, maar ook van de verloofde van de geletruidrager en van bijvoorbeeld de Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen.