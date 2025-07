Het is misschien wel de meest iconische berg van de Tour de France: de Mont Ventoux. Over 'De Kale Berg' zijn talloze al dan niet op waarheid gebaseerde iconische verhalen, maar heel veel gekker dan de krankzinnige Tour-etappe van 2016 wordt het hopelijk nooit meer. Dit is het bizarre verhaal van een wandelende geletruidrager, een 'teringzooi' door de organisatie en een zwaar benadeelde Nederlandse topwielrenner op de Ventoux.

De Mont Ventoux, die deze dinsdag weer op de planning staat, wordt om de paar jaar wel opgenomen in het Tour-parcours. De laatste keer was in 2021, maar de meest recente finish bergop was in 2016. Thomas de Gendt won die etappe, al weet buiten België bijna niemand dat meer. Dat heeft alles te maken met de werkelijk krankzinnige gebeurtenissen tijdens de koers.

Organisatie grijpt in, met gevolgen

Daarvoor moeten we terug naar 14 juli 2016. Het is dé Franse feestdag met dé iconische Tour-berg in het routeboek. Hordes fans zijn afgereisd naar de Provence om de renners aan te moedigen. Maar voordat het spektakel losbarst is er al nieuws: de finish is vanwege de harde wind niet op de top, maar een paar kilometer eerder, ongeveer op twee derde van de berg. Dat betekent dat al die fans niet verspreid zijn over 21 kilometer, maar over slechts 15. En dat heeft verregaande gevolgen.

Terwijl De Gendt uiteindelijk succesvol strijdt om de etappezege, gebeurt er bij de klassementsrenners van alles. Sky-kopman Chris Froome draagt het geel en heeft onder meer Nairo Quintana, Richie Porte en de Nederlander Bauke Mollema als grote concurrenten. Als Froome demareert met Porte en Mollema later aansluit op de steile flanken van de Ventoux, gaat het helemaal mis.

Opstopping door gigantische mensenmassa

Voor de wielrenners is het bijna onbegonnen werk om door de mensenmassa te fietsen en dat blijkt vlak voor de meet. Plots filmen camera's een opstopping van renners en motors. De klassementsmannen staan stil. Waar Mollema op dat moment is, is onduidelijk. Maar de beelden die vervolgens van Froome verschijnen, gaan de hele wereld over.

Vloekende NOS-commentator

In de totale chaos zijn Porte, Mollema en Froome gevallen. De fiets van de Brit is kaduuk en in zijn gele trui zet hij het dan maar op een lopen. De klassementsleider, rennend naar de top van de Ventoux, zorgt voor afgrijzen bij NOS-commentatoren Herbert Dijkstra en de luid vloekende Maarten Ducrot. "Dit kan niet waar zijn!? Dit kan je niet geloven. Wat een chaos hier op de Ventoux!"

i Richie Porte, Bauke Mollema en Chris Froome vallen in de chaos op de Mont Ventoux © Getty Images

Ongeloof om Chris Froome

Het ongeloof over de werkelijkheid is gigantisch. Froome moet wachten op een fiets en krijgt vervolgens een krakkemikkige tweewieler die zo beroerd is dat hij meer stilstaat dan vooruitkomt. Tussen de krankzinnige taferelen door blijkt Mollema vrij snel te zijn opgestapt en hij komt als eerste klassementsrenner over de finish. Ver voor Porte, Quintana en Froome. De Brit verliest fietsend en wandelend bijna twee minuten op de Nederlander, maar de woede en de puinhopen op het asfalt werden vervolgens naadloos verplaatst naar de jurycabines.

Mollema woest na beslissing jury

De jury greep na onder meer een ziedend bezoek van Sky-baas Dave Brailsford namelijk in en gaf Porte en Froome dezelfde finishtijd als Mollema. Ook Quintana, die simpelweg gewoon gelost leek, werd gemazzeld met een paar tellen tijdsbonus. De jurybeslissing was voor Mollema reden om op zijn beurt hard uit te halen. "Ik ben benieuwd wat de jury had gedaan wanneer ik als enige renner op de grond had gelegen."

De Nederlander kreeg bijval van velen uit de wielerwereld. Thijs Zonneveld was in De Avondetappe furieus. "Dit is klassenjustitie", vond hij. "Het is een grote teringzooi geweest." De pijnlijke conclusie was na een bizarre dag op de Ventoux. "Dit is de grootste flauwekul die er is."

Zo eindigde de feestdag in chaos, al zou het verdriet in Frankrijk die dag nog veel groter worden door een dodelijke aanslag in de Franse stad Nice. Mollema stond het restant van de Tour lange tijd op een tweede plaats, maar door een val in etappe negentien viel hij uiteindelijk buiten de top-10 in de strijd om de gele trui. Froome won het algemeen klassement, maar zal die Tour vooral worden herinnerd door zijn hardloopdrafje op De Kale Berg.

Alles over Tour de France 2025

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel, maar ook van hun geliefden Roxanne Bertels en Oumi Rayane.