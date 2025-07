De Tour de France begint zaterdag 5 juli in het Franse Lille. Tot en met de finish op zondag 27 juli in Parijs is de hele wielerwereld in de ban van de grootste wedstrijd van het jaar. In dit artikel vind je alles over de 21 etappes die op het programma staan, met daarbij ook veel kansen voor de Nederlandse toprenners.

Etappe 1: Lille - Lille

De eerste etappe is dit jaar weer een uitgelezen kans voor de rappe mannen. De topsprinters in de Tour hebben een unieke kans om de eerste rit te winnen en dus ook de gele leiderstrui te veroveren. De start en finish in het Noord-Franse Lille. Na bijna 185 kilometer lijkt het sprinten geblazen te worden.

De Nederlander Dylan Groenewegen kijkt al maanden enthousiast uit naar de openingsdag van de Tour. Kan hij verrassen door namen als Jasper Philipsen, Tim Merlier en Jonathan Milan kloppen en het geel veroveren?

i Etappe 1 van de Tour de France © Tour de France

Etappe 2: Lauwin-Planque - Boulogne-Sur-Mer

De eerste Tour-ritten bevatten genoeg kansen op succes voor Mathieu van der Poel en etappe twee is daar een uitstekend voorbeeld van. In de laatste paar kilometers van de lange etappe (209 kilometer) naar Boulogne-Sur-Mer zitten een aantal pittige, maar korte klimmetjes en ook de finish loopt ietwat bergop.

Kan Van der Poel daar een machtsgreep doen naar de zege en misschien wel het geel? Uiteraard aast ook Wout van Aert op zijn kans en zullen klassementsrenners als Tadej Pogacar en Jonas Vingagaard op hun hoede zijn.

i Etappe 2 van de Tour de France © Tour de France

Etappe 3: Valenciennes - Duinkerke

Na 178 kilometers op de derde dag van de Tour lijkt het wederom sprinten geblazen. Het ene kleine klimmetje zal geen gevaar zijn voor mannen als Merlier, Milan, Philipsen, Groenewegen en Biniam Girmay. Wie is de snelste in de stad die in de Tweede Wereldoorlog wereldberoemd werd door een grootschalige evacuatie?

i Etappe 3 van de Tour de France © Tour de France

Etappe 4: Amiens - Rouen

Een nieuwe lastige finale, een nieuwe kans voor Mathieu van der Poel? Met een loeisteil klimmetje op een paar kilometer van de meet zullen de echte pure sprinters niet mee kunnen doen in Rouen. Ook daar loopt, net als in etappe twee, de finish ietwat omhoog. De rit lijkt op het lijf geschreven van mannen als Van der Poel en Van Aert.

i Etappe 4 van de Tour de France © Tour de France

Etappe 5: Caen - Caen (tijdrit)

De hardrijders kunnen al vroeg hun lol op, want in de vijfde etappe is het tijdrijden geblazen. Specialisten en klassementsmannen hebben 33 kilometer de tijd om zoveel mogelijk tijd te pakken om concurrenten. Daarnaast ligt de kans op het geel ook nog op de loer.

De tijdrit heeft daarnaast 200 hoogtemeters en lijkt dus de ideale race tegen de klok voor Remco Evenepoel. Al zullen ook Pogacar, Van Aert, Vingegaard en een tijdritspecialist als Filippo Ganna op de afspraak zijn.

i Etappe 5 van de Tour de France © Tour de France

Etappe 6: Bayeux - Vire Normandie

Water is nat, de Tour wacht op niemand en Van der Poel heeft opnieuw een etappe met rood omcirkeld. De 30-jarige wacht in Vire Normandie een loodzware finale en lijkt op papier weer een topfavoriet voor de zege. De finish is heuvelop en het klimmetje is kort maar krachtig. Vlak voor de streep ligt een stuk van liefst 14%. Van der Poel lijkt het te moeten gaan uitvechten met specialisten als Van Aert en Julian Alaphillipe. En kan de debuterende Thibau Nys misschien een gooi naar de ritzege doen?

i Etappe 6 van de Tour de France © Tour de France

Etappe 7: Saint-Malo - Mûr-de-Bretagne

Een bijzondere etappe voor Van der Poel. In 2021 was hij in de rit naar Mûr-de-Bretagne de sterkste na een schitterende aanval in de slotfase. Daardoor won hij zijn eerste en voorafgaand aan deze Tour ook enige zege in de grote ronde. Ook veroverde hij de gele trui die hij dagenlang behield. Hij eerde bij die zege zijn overleden opa Raymond Poulidor, kan hij het kunstje weer herhalen in de lastige finale?

i Etappe 7 van de Tour de France © Tour de France

Etappe 8: Saint-Méen-le-Grand - Laval

De etappe tikt stiekem best wat hoogtemeters aan, maar het lijkt weer eens een keer sprinten geblazen te worden in Laval. De vertrouwde sprintkanonnen zullen zich na ruim 170 kilometer melden in de vrij listige laatste meters.

Een klim zit er niet in de slotfase, maar de finish loopt wel vals plat omhoog. Als een sprinter te vroeg aangaat, zal hij dat moeten bekopen en ziet hij de ritzege in rook op gaan.

i Etappe 8 van de Tour de France © Tour de France

Etappe 9: Chinon - Châteauroux

Het is te hopen dat de sprinters de eerste paar dagen goed hebben overleefd, want ze krijgen op de negende dag van de Tour weer een kans op dagsucces. Châteauroux is een aankomst waar het altijd sprinten geblazen is. Daar durven velen nu ook wel iets om te verwedden. Dat betekent dus ook een nieuwe kans voor 'onze' Groenewegen.

i Etappe 9 van de Tour de France © Tour de France

Etappe 10: Ennezat - Le Mont-Dore

Liefhebbers zullen een flinke portie geduld moeten hebben, maar de tiende etappe gaat het peloton eindelijk de bergen in. Maar liefst acht beklimmingen telt de etappe naar de top van de Puy de Sancy.

De klassementsrenners kunnen voor het eerst echt met minuten gaan smijten, al is er geen enkele klim hoger gerangschikt dan de tweede categorie. Het zou dus ook best kunnen dat ze, de dag voor de rustdag, relatief rustig aan doen en avonturiers er met de dagzege vandoor kunnen.

i Etappe 10 van de Tour de France © Tour de France

Etappe 11: Toulouse - Toulouse

Na tien dagen koers en een rustdag doet de Tour-karavaan het plaatsje Toulouse aan. Het lijkt voor de vijfde keer een sprintfestijn te worden. Er zitten weliswaar wat kleine knikjes in het parcours, maar dat lijkt te behappen voor de pure sprinter. Al kan een erkende avonturier natuurlijk altijd voor een verrassing zorgen in het zuiden van Frankrijk.

i Etappe 11 van de Tour de France © Tour de France

Etappe 12: Auch - Hautacam

Vergeet de sprinters, etappe twaalf wordt er eentje voor de betere klimmers uit het Tourpeloton. De aanloop is relatief vlak, maar met drie beklimmingen in de laatste vijftig kilometer en finish op een col van de buitencategorie is er geen tijd meer om verstoppertje te spelen. Pogacar, Evenepoel, Vingegaard, Primoz Roglic en al die anderen met klassementsambities moeten alles uit de kast halen op de slotklim naar de top van de Hautacam.

i Etappe 12 van de Tour de France © Tour de France

Etappe 13: Loudenvielle - Peyragudes (tijdrit)

Een tijdrit van iets meer dan tien kilometer, maar wel een ongekend zware. In tien kilometer tijd moeten de renners meer dan 500 hoogtemeters afleggen, met in de laatste kilometers maar liefst stukken van 16% omhoog.

Het lijkt wederom een gouden kans voor tijdritkampioen Evenepoel, die misschien wat tijd op Pogacar en Vingegaard hoopt te pakken.

i Etappe 13 van de Tour de France © Tour de France

Etappe 14: Pau - Superbagnères

De dag na de pittige tijdrit is er geen tijd om uit te puffen voor de klassementsmannen. Maar liefst 5000 hoogtemeters telt het rondeboek in etappe 14. De rit zit vol met klassieke beklimmingen: het peloton moet de Tourmalet, de Col d'Aspin en de Peyresourde overleven. En dan is er nog de finish op de top van Luchon-Superbagnères (1800 meter). Ga er maar aan staan.

i Etappe 14 van de Tour de France © Tour de France

Etappe 15: Muret - Carcassonne

Het peloton ruikt de tweede rustdag, maar eerst staat er nog een zogeheten overgangsetappe op het programma. De echte toppers houden zich waarschijnlijk koest en voor de geblokte sprinters is het net wat te lastig, op papier dan. Reken maar dat heel veel renners in de kopgroep willen en zo een gooi hopen te doen naar de zege in Carcassonne. De top van de etappe ligt op veertig kilometer van de streep, daarna is het vooral lichtjes dalen.

i Etappe 15 van de Tour de France © Tour de France

Etappe 16: Montpellier - Mont Ventoux

Na rustdag twee wacht de meest iconische fietsbeklimming ter wereld. De Mont Ventoux zit vol verhalen. Van de dood van Tommy Simpson tot het machtsvertoon van Lance Amstrong en van Wout van Aerts zege tot de wandelende geletruidrager Chris Froome. Op de flanken van de Ventoux gebeurt altijd wat. Wie wint de etappe naar de Reus van de Provence?

i Etappe 16 van de Tour de France © Tour de France

Etappe 17: Bollène - Valence

Na een dag afzien op De Kale Berg mogen de mannen van het vlakkere werk weer aan de bak. De finish naar Valence lijkt ideaal voor sprinters, als ze nog puf hebben na 2,5 week afzien in de Tour de France.

De sprinters die nog in het peloton zitten zullen ongetwijfeld voor hun kans willen gaan, maar daar denken renners en teams die nog niets gewonnen hebben vast net zo over. Voor velen is het de laatste kans tot in Parijs.

i Etappe 17 van de Tour de France © Tour de France

Etappe 18: Vif - Col de la Loze

Want de laatste dagen van de Tour zijn lood- en loodzwaar. Een etappe op voorhand benoemen tot de Koninginnenrit is altijd wat discutabel, maar de rit naar de Col de la Loze lijkt daadwerkelijk de meest pittige etappe. Zeker omdat renners eerst de Col du Glandon en de Col de la Madeleine moeten trotseren. Het grand dessert is de Col de la Loze, die pas twee keer eerder werd beklommen maar al een klassieke klim in de Tour lijkt.

De renners hebben één voordeel. In tegenstelling tot 2020 en 2023 wordt nu de andere kant van de berg bereden. Op papier lijkt dat iets makkkelijker, maar wat is er makkelijk aan een klim van 26 kilometer lang en een top op ruim 2300 meter hoogte?

i Etappe 18 van de Tour de France © Tour de France

Etappe 19: Albertville - La Plagne

La Plagne, die naam kennen we nog wel! 23 jaar geleden was Michael Boogerd de sterkste na een meesterlijke ontsnapping in een lange bergetappe naar de top van deze berg.

Niet geheel verbazingwekkend betekent een finish op La Plagne ook anno 2025 een zware bergrit. Het is voor de pure klimmers en klassementsrenners de laatste kans om grote verschillen in de bergen te maken.

i Etappe 19 van de Tour de France © Tour de France

Etappe 20: Nantau - Pontarlier

De renners ruiken Parijs, maar zijn er nog niet. De etappe naar Pontarlier telt doodleuk bijna 3000 meters omhoog. De laatste kilometers zijn zo vlak als een biljartlaken, maar de vele korte heuveltjes en glooiende wegen zullen te lastig zijn voor de nodige moegestreden renners. De laatste winnaar in Pontarlier was overigens een Nederlander: Erik Dekker (2001).

i Etappe 20 van de Tour de France © Tour de France

Etappe 21: Mantes-la-Ville - Parijs

De finish van de Tour is zoals vanouds in Parijs, maar toch is het andes dan normaal. Waar het jarenlang een soort optocht is met een klassieke sprint op Champs-Élysées, kan dat nu wel eens anders zijn.

De finish is hetzelfde, maar tussen de bedrijven door moet het peloton nog drie keer over de veelbesproken kasseienklim Montmatre, die we nog kennen van de olympische wegwedstrijd. Een vakkundige ontsnapping kan het sprintersfeestje dus verstoren. De laatste keer dan het niet in een massasprint eindigde was in 2005.