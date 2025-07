Er is een opvallende trend gaande in de sportwereld. Steeds vaker duiken topsporters, zelfs tijdens hun wedstrijden, op met een peperduur horloge. Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar vielen ook op tijdens de Tour de France met het uurwerk tijdens hun etappezeges. De prijzige 'klokkies' zijn van een duur en exclusief merk dat met opvallend veel bekende (oud-)topsporters samenwerkt.

De horloges van het merk Richard Mille kleurden de voorbije sportdagen. Mathieu van der Poel won een etappe in de Tour de France en droeg dagenlang de gele trui. Tadej Pogacar won al twee ritten en droeg ook al meermaals de leiderstrui. Dat deden ze allebei met het horloge om hun pols. Het uurwerk heeft een waarde van 300.000 euro. Van der Poel ging eerder dit jaar een samenwerking aan met het exclusieve merk.

Veel bloed bij Pogacar

Pogacar heeft dat in de Tour de France dus ook. Het viel eerder dit jaar ook al op tijdens Parijs-Roubaix. Toen vochten beiden een felle strijd uit en kwam Pogacar op een kasseistrook ten val. Kijkers dachten dat hij daardoor onder het bloed zat, maar het bleek het horloge te zijn dat net te strak om zijn pols zat,

Mohamed Salah

In de voetbalwereld stond een horloge van Richard Mille eerder dit jaar ook in het middelpunt van de aandacht. Vorige week tekende Mohamed Salah zijn langverwachte nieuwe contract bij Liverpool. Dat deed hij met een klok van meer dan 700.000 euro om zijn linkerpols. Overigens hoeft hij daar met zijn nieuwe verbintenis niet lang voor te werken. Salah krijgt namelijk elke week zo'n 438.000 euro gestort door de ploeg van Arne Slot.

Veel sportlegendes

Op de pagina van het horlogemerk staan nog vele andere wereldsterren. Fernando Alonso, Charles Leclerc, Felipe Massa, Lando Norris (allemaal Formule 1-coureurs), tennislegende Rafael Nadal en sprintkampioene Shelly-Ann Fraser Pryce. Vol trots pronkt het merk met de samenwerkingen met topsporters als Van der Poel, die volgens de horlogemaker 'een waar wielerfenomeen' is. "Mathieu is een buitengewone atleet. Zijn veelzijdigheid en zijn veroveringsdrang passen perfect in de wereld van Richard Mille. We zijn er trots op hem in onze familie te mogen verwelkomen en kijken enaar uit hem te ondersteunen bij zijn volgende uitdaging."

Enkele duizenden horloges per jaar

Qua verkoopaantallen is een Richard Mille nog ver verwijderd van het veel bekendere Rolex, waar er jaarlijks pakweg een miljoen van worden gekocht. Van Richard Mille, dat dus een aantal wereldberoemde 'partners' heeft, worden er elke jaar 'slechts' een paar duizend verkocht. Volgens expert David Bijlsma is het niet zo raar dat er honderdduizenden euro's tot zelfs een miljoenenbedrag wordt uitgegeven aan het prestigestuk. "De ontwikkeling van een nieuw uurwerk kost zeker 2 miljoen euro. En als je er vervolgens maar 30 van maakt, zijn ze per stuk wel heel duur", vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad.

