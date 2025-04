Dit is waarom sterspeler Mohamed Salah een salaris van 500 miljoen(!) pond weigerde en Liverpool trouw bleef

De langslepende saga rond de toekomst van Liverpool-superster Mohamed Salah is eindelijk voorbij. De 32-jarige aanvaller heeft zijn contract verlengd tot de zomer van 2027. BBC weet echter dat de Egyptische international wel degelijk is benaderd door een Saoedische club en geeft aan waarom de vleugelspeler uiteindelijk op Anfield is gebleven.

Het Saoedische aanbod voor Salah bedroeg maar liefst 500 miljoen pond aan salaris. Ter vergelijking: met zijn nieuwe contract bij Liverpool verdient de topscorer zo'n 20 miljoen pond per seizoen, wat neerkomt op zo'n 23 miljoen euro. Als geld zijn belangrijkste drijfveer was geweest, had hij waarschijnlijk voor Saoedi-Arabië gekozen. Salah droomt echter van meer voetbalglorie, wat een doorslaggevende factor in zijn beslissing is geweest.

Mohamed Salah ondertekent nieuw contract bij Liverpool met peperduur horloge Mohamed Salah heeft zijn contract bij Liverpool verlengd tot 2027. De sterspeler blijft daarmee langer verbonden aan de huidige koploper van de Premier League, tot grote vreugde van de fans én trainer Arne Slot. Bij de officiële ondertekening trok vooral één detail de aandacht: het opvallende horloge om zijn pols.

Sportieve ambities

De ervaren voetballer aast op de Ballon d'Or, zijn hoogste klassering tot nu toe is een vijfde plaats in zowel 2019 als 2022. Salah heeft ook nog ambities op club- en internationaal niveau. Hoewel hij de Champions League al eens heeft gewonnen, hoopt Salah de prestigieuze beker nog minimaal één keer te veroveren. Bovendien gelooft de Egyptenaar dat zijn verblijf in de Premier League hem beter zal voorbereiden op toekomstige toernooien met Egypte.

Arne Slot trots op verlenging Liverpool-sterspeler: 'Dit zegt alles over zijn band met deze club' Arne Slot verscheen vrijdag in een opvallend opgewekte bui op de persconferentie van Liverpool. Niet zonder reden: Mohamed Salah blijft de club trouw, zo maakte Liverpool officieel bekend. De Nederlandse manager toonde zich opgelucht, maar liet zich ook uit over de toekomst van Virgil van Dijk en blikte kritisch terug op de recente nederlaag tegen Fulham.

De publiekslieveling van Liverpool koos er dus voor om het rode shirt te blijven dragen. Het Saoedische bod is naar verluidt niet van tafel en het is mogelijk dat Salah in de toekomst alsnog de overstap maakt naar de populaire competitie.

Meer contractverlengingen op komst?

Met Salah ligt in ieder geval één van de drie sterspelers met een aflopen contract langer vast. Verwacht wordt dat aanvoerder Virgil van Dijk ook spoedig een nieuwe verbintenis tekent op Anfield. Daartegenover staat het vertrek van rechtsback Trent Alexander-Arnold, die naar verluidt gratis op weg is naar Real Madrid.

'Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk hakt knoop door: cruciaal besluit voor project van Arne Slot' De toekomst van Mohamed Salah en Virgil van Dijk was lange tijd ongewis. Beide spelers hadden een aflopend contract en een vertrek uit Anfield leek in de lucht te hangen. Liverpool-aanvoerder Van Dijk volgt volgens Engelse media het voorbeeld van Salah en blijft langer bij Liverpool.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.