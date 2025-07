Dat Ilse Pluimers nog op de fiets zit mag een klein wonder heten. De Nederlandse renster van AG Insurance - Soudal Team kwam hard ten val in de vijfde etappe van de Tour de France Femmes en er moest flink geniet worden om alle schade te repareren.

"Ik was vol onderuit gegaan op mijn kin, dus je zag tot op het bod. Gisterenavond hebben ze er 15 hechtingen in gedaan, dus ik was vandaag een beetje slap", reageerde Pluimers met een dikke pleister op haar kin, na afloop van de zesde etappe bij de NOS. "Want ja ik was heel veel bloed verloren, maar we moeten door."

"Heel haar fiets zat onder bloed. Ik kon het gat in haar kin zien zitten", onthulde oud-wielrenner Lars Boom in De Avondetappe. Hij is tegenwoordig ploegleider van FDJ-SUEZ, de ploeg van Demi Vollering.

Slapper dan normaal

Het lukte de koersdoktoren niet om Pluimers tijdens de rit op te lappen. "Want alles viel eraf natuurlijk, dus ik zat helemaal onder het bloed", blikte ze terug. "Maar ja: we kunnen nog fietsen", zei de Nederlandse toch nog met een lach.

Toch merkte Pluimers wel dat ze veel bloed was verloren. "Ik zat in het begin in de kopgroep, maar merkte dat het op een gegeven moment te veel werd dus moest lossen. Toen stond ik gelijk ook helemaal geparkeerd. Dus ik was zeker niet mezelf vandaag."

Uitstekende sfeer in het team

Met Kimberley Le Court heeft Pluimers een teamgenote in het geel. De renster uit Mauritius won de etappe waarin de Nederlandse ten val kwam. "We hebben een heel sterk team hier. Het is leuk om voor Kim te werken en de sfeer is goed. We zijn hier met één doel en iedereen gaat voor elkaar door het vuur", verzekerde Pluimers.

Tour de France Femmes

Met de Australische Sarah Gigante heeft AG Insurance - Soudal Team nog een ijzer in het vuur als het gaat om het algemeen klassement, zij is momenteel de nummer 7. Demi Vollering is op 31 seconden van Le Court met een vierde plek de beste Nederlandse. De winnares van 2023 staat net achter Katarzyna Niewiadoma, die vorig jaar won, en net voor landgenote Anna van der Breggen. Ook Puck Pieterse (achtste) staat nog net in de top-10.

Vrijdag volgt een rit naar de Alpen, van Bourg-en-Bresse naar Chambéry. Kort voor de finish wacht de beklimming van de Col du Granier. Daarna gaat het in dalende lijn richting finish. Zaterdag wordt gefinisht op de Col de La Madeleine. De Tour de France eindigt zondag met een bergetappe met drie beklimmingen.