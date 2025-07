De eerste bergetappe van de Tour de France Femmes is verrassend gewonnen door Maeva Squiban. De Française sprong op de laatste klim van de etappe weg uit het peloton en werd niet meer gegrepen. Kimberley Le Court hield de gele leiderstrui.

De Tour begon met een aantal relatief simpele etappes, maar donderdag moest er voor het eerst serieus geklommen worden. Halverwege de etappe kregen de rensters de Col du Béal, een klim van de eerste categorie, voorgeschoteld en daarna volgde ook nog een klimmetje van de tweede categorie. De klassementsvrouwen hielden echter het kruit droog voor het zware slotweekend en daar profiteerde Squiban van.

Dat terwijl de 23-jarige Française zich lange tijd koest hield. Ze zat namelijk niet in de oorspronkelijk kopgroep van twaalf rensters. Daarin zaten met Amber Kraak, Femke Gerritse, Yara Kastelijn en Silke Smulders wel vier Nederlandse vrouwen. Smulders heeft haar zinnen deze Tour op de bergtrui gezet en sprokkelde ook flink wat punten voor dat klassement. Elise Chabbey, leider in de strijd om het bergklassement, zat echter ook in de kopgroep en liep zelfs uit op Smulders.

Squiban sluipt weg

Chabbey was ook de laatste renster uit de kopgroep die overbleef, maar met nog dertig kilometer voor de boeg werd zij gegrepen. Daarmee begon de etappe weer opnieuw en dus roken meerdere vrouwen hun kans. Shirin van Anrooij probeerde als eerste uit het peloton te ontsnappen, maar waar zij nog werd teruggehaald gold dat niet voor Squiban.

De Française stond na vijf etappes al bijna tien minuten achter op Le Court en dus vonden de klassementsrenners haar niet belangrijk genoeg om achteraan te rijden. Squiban sloeg al snel een gat van meer dan een minuut en dat bleek ruim voldoende. De thuisrenster liep alleen maar verder weg en mocht de grootste zege uit haar carrière vieren.

Geen oorlog tussen klassementsrenners

Achter Squiban gebeurde er tussen de grote namen weinig meer. Juliette Labous wist naar de tweede plaats te rijden en geletruidraagster Kimberley Le Court pakte met haar derde plek nog een paar bonificatieseconden. De renster uit Mauritius mag ook vrijdag de gele trui aantrekken. Demi Vollering, Pauline Ferrand-Prevot, Katarzyna Niewiadoma, Anna van der Breggen en Pauliena Rooijakkers eindigden allemaal ook in het peloton.

Zwaar slotweekend

De Tour de France Femmes duurt nog tot en met zondag. Waar de verschillen in het klassement nu nog vrij klein zijn, zal dat aan het einde van het weekend vermoedelijk anders zijn. Zaterdag ligt de finish bovenop de Col de la Madeleine (18,6 km á 8,1%) en zondag volgt een loodzware slotrit met drie flinke beklimmingen.