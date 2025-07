Demi Vollering kwam maandag in de tweede etappe van de Tour de France Femmes hard ten val, waarna haar ploegleider Steven Delcourt van FDJ-Suez benoemde dat haar collega's "een gebrek aan respect hebben". Jos van Emden van Visma | Lease a Bike wond zich daar op en betichtte Vollering van "aanstelgedrag". Om een bloedbad te voorkomen, greep zwemcoach Jacco Verhaeren in.

Even terug naar de rit van maandag. Vollering, topfavoriete en winnares van 2023, ging onderuit na een onbesuisde actie van twee rensters. De teambaas van de Nederlandse stak zijn mening niet onder stoelen of banken. "De houding van veel teams en rensters is niet normaal", klaagde hij. En: "Het wordt echt tijd dat iedereen respect toont voor de veiligheid van de anderen in het peloton."

"Laat ik even heel stellig zijn", begon voormalig Nederlands kampioen tijdrijden Van Emden in De Telegraaf. "Het is echt belachelijk wat hij allemaal zegt. Hij wil blijkbaar een pelotonnetje van acht rensters, met Demi erin, om in een gouden kooi verder te rijden. Ja hallo, dit is de sport hé? Er gebeurt niets wat niet kan. Hij is gewoon beïnvloed door Demi. Door het aanstelgedrag van Demi."

Jacco Verhaeren als conflictbemiddelaar

De succesvolle zwemcoach Jacco Verhaeren, tegenwoordig werkzaam bij Visma, kreeg het brandje geblust. "Hoe begon jouw dag vandaag?", wil presentatrice Dione de Graaff in De Avondetappe weten. "Zo!", reageert Verhaeren. "Je begon met een gesprekje, je moest even wat glad strijken", vult De Graaff alvast voor hem in. "Dat was misschien niet zo’n goede plek", lacht Verhaeren achteraf, wanneer te zien is dat het drietal achter de bussen wordt gefilmd.

Peace talks in Futuroscope: tense 20 minute meeting between Delcourt and Van Emden pic.twitter.com/iITWP6G6rZ — Jeremy Whittle (@jeremycwhittle) July 30, 2025

"Op een gegeven moment wordt er over en weer wat geroepen in de media", gaat hij terug naar het onderwerp. "Dan denk ik - dat is misschien ook wel het hele voorbeeld dat ik die cultuur niet met mij meedraag - die bussen staan tien meter uit elkaar, we hebben geen krant nodig om met elkaar te praten. Laten we eens gewoon bij elkaar komen en even uitspreken wat het probleem is", schetst Verhaeren.

Volgens Verhaeren gaat het niet om gelijk krijgen. "Die twee coaches zijn er niet bij gediend, die rensters zijn daar ook niet bij gebaat. De sport wint ook niet. Los het op: dat is eigenlijk de boodschap", is hij duidelijk. Voor Visma is de kous dan ook af. "Het was een heel goed gesprek, prima. Wederzijds begrip. En dan is het klaar."

Sinds vorig jaar werkzaam bij Visma | Lease a Bike

Sinds 1 oktober 2024 hoort Verhaeren bij het vijfkoppige sportief management van Visma | Lease a Bike, onder leiding van directeur Richard Plugge. "Verhaeren wordt coach van de coaches, trainer en sportinnovator", legde de ploeg destijds uit. "En daarnaast zal hij verbinder zijn tussen de mannenploeg en de vrouwenploeg, met speciale aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van alle atleten."

Verhaeren combineert zijn rol bij Visma met een baan bij de Nederlandse zwembond KNZB. Hij is daar Performance Strateeg Topzwemmen. In het verleden werd coachte Verhaeren namen als Pieter van den Hoogenband, Inge de Bruijn en Ranomi Kromowidjojo naar een gouden olympische medaille.