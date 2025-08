De Tour de France Femmes nadert haar ontknoping en de zevende etappe was simpelweg spectaculair. Met een loodzwaar slotweekend voor de boeg spaarden de topfavorieten elkaar niet. Het ging bijna ten koste van de draagster van de gele trui, terwijl de Nederlanders zich volop lieten zien.

De lastige etappe naar Chambéry leende zich voor een grote kopgroep en aanvallen van de favorieten voor de eindzege. Dat gebeurde dan ook. In het peloton gaven onder meer Demi Vollering en Pauliena Rooijakkers flink gaf en dat eiste een slachtoffer. Door het harde werk van de Nederlandse vrouwen ging geletruidraagster Kimberley Le Court overboord op de laatste klim.

In de buurt van de ritzege kwamen Vollering en co echter niet. Net als donderdag was de zege voor de Franse superklimmer Maëva Squiban. Ze kwam wederom solo over de streep en boekte vanuit de ontsnapping haar tweede grote succes van deze Tour de France Femmes. Op de laatste klim naar de top van de Col du Granier liet ze onder meer de Nederlandse vrouwen Shirin van Anrooij, Mareille Meijering en wereldkampioene Lotte Kopecky staan.

Gele trui keert terug

In de afdaling hield de Française knap stand, daarachter gebeurde er ook een hoop in razendsnelle meters naar beneden. Le Court verloor virtueel het geel, maar ging als een steen naar beneden en maakte zo de opgelopen schade weer ongedaan. Ze behoudt daardoor op zeer knappe wijze de gele trui, maar toonde bergop teken van zwakte en dat biedt weer hoop voor Vollering en consorten.

Lastig einde Tour de France Femmes

Op zaterdag en zondag moet het dan voor de echte topklimmers gaan gebeuren. Zaterdag staat de koninginnerit op het programma, met de finish op de top van de Col de la Madeleine als ultieme einde. Daarnaast wacht de rensters op zondag ook nog een loodzware rit, drie zware vergen en een lastige finish.