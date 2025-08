De vrede is weer getekend in de Tour de France Femmes. Het borrelde flink tussen het Nederlandse Visma | Lease a Bike en het Franse FDJ-Suez van toprenster Demi Vollering na een val waarbij de laatste was betrokken. Een andere landgenoot haalde vervolgens hard uit, maar kwam een paar dagen later met een verzoenend gebaar.

Eerder deze week viel Vollering hard in de slotfase van een etappe. Daarna deed haar teammanager Stephen Delcourt uitspraken waarin hij claimde dat er te weinig respect was in het peloton. Dat schoot bij velen in het verkeerde keelgat, met name bij Jos van Emden, de baas van Visma. Hij sprak van 'aanstelgedrag' bij Vollering. "Demi denkt echt dat ze in een gouden kooi zit."

Bekende naam sust de boel

Niet geheel verrassend leidde dat weer tot een boze reactie van Delcourt, die Van Emden nog toebeet een 'stomme kerel' te zijn. Uiteindelijk spraken beide vechtersbazen op advies van voormalig topzwemcoach Jacco Verhaeren van Visma met elkaar en was de kou alweer uit de lucht. "Laten we eens gewoon bij elkaar komen en even uitspraken wat het probleem is", zo legde Verhaeren zijn manier van werken uit.

Uiteindelijk deed Van Emden er nog een schepje bovenop, zo blijkt in gesprek met de podcast In De Waaier. Na het gesprek was de vrede immers getekend. "Ik geloof hem en daarmee is de kou uit de lucht. Hij heeft van mij een pakje stroopwafels gekregen, zoals wij in Nederland oplossen toch?"

Jos van Emden verklaart zijn gevoelens

"Vrienden gaat ver, maar voor mij was er geen persoonijke haat en nijd. Waarschijnlijk willen we allebei hetzelfde, maar hij gebruikt in mijn ogen verkeerde woorden waardoor ik me in naam van het hele peloton aangevallen voelde", verklaart Van Emden zijn gevoelens. "Dan spreek ik me niet, dat moet ik misschien niet doen. Ik vond dat hij ons allemaal zag als vijanden tegen Demi. Dat wij maar een doel hebben en dat is haar omver rijden. Dat trok ik me aan, maar we hebben het er over gehad."

Loeizwaar slot Tour de France Femmes

Ondertussen is het peloton alweer begonnen aan de zevende etappe, waarin weer het nodige moet worden geklommen. Kimberley Le Court is de leidster in het algemeen klassement. Met Vollering (vierde) Anna van der Breggen (vijfde), Paulina Rooijakkers (zesde) en Puck Pieterse (achtste) staan er in de strijd om het geel nog vier landgenotes heel kort in het klassement. Ook zaterdag en zondag staan er nog zware beklimmingen op het programma.